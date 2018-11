Candelario Robles/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- En el sector restaurantero de la ciudad el fantasma de los despidos ronda en el cierre de año, y es que de continuar con el incremento a las tarifas de energía eléctrica, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) adelantó que en el arranque del 2019 se podrían despedir a 6 mil empleados de la rama gastronómica yucateca.

La dirigente de Canirac, Alejandra Pacheco Montero, señaló que la industria restaurantera en Yucatán representa unas 60 mil fuentes de empleo, y ante lo elevado de las tarifas se pone en riesgo el 10 por ciento de ellas, unas 6 mil plazas laborales.

“Nosotros representamos cerca de 60 mil empleos en toda la industria restaurantera y bebidas, entonces estamos hablando que para finales y arranque del año próximo se podrían perder cerca de 10 mil empleos.

Insistió en que el sector está en riesgo de quiebra ante las constantes alzas al precio de las tarifas de energía eléctrica, por lo que llamaron a toda la sociedad en general a sumarse a la protesta del apagón del próximo 13 de noviembre.

Señaló que los incrementos al consumo de energía eléctrica van del 100 y hasta 300 por ciento, por lo que son muchos los restaurantes de la ciudad de Mérida y del interior del estado que se encuentran al borde de quebrar ante los cobros voraces de CFE.

“Todos los días vienen socios a decir que no aguantarán un mes más y cerrarán, otros se han salido de la empresa familiar para buscar otro trabajo que sirva para pagar la nómina, algunos quitaron prestaciones de los empleos, otros han pedido préstamos para pagar sus recibos de luz, es una vergüenza”, denunció.

Pacheco Montero señaló que los empresarios tendrán que recurrir al despido masivo de personal en caso de que las autoridades no resuelvan el problema del cobro excesivo del consumo de CFE.

“Nos estamos organizando, sabemos que no será una solución directa pero queremos que la sociedad se dé cuenta que no solo es un problema de los empresarios, nos afecta a todos, porque repercute en los precios y si no queremos cerrar los negocios tendremos que despedir personal”, señaló.