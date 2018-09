Despilfarro... luego existo

El ahorro siempre será determinante, sin importar si hay crisis o no. Pero parece que ciertos empresarios y emprendedores se empeñan en descuidar esta parte, sobre todo a la hora de comprar. El no tener cuidado con nuestros gastos nos golpea en el flujo de efectivo e incluso en el resultado del ejercicio. Lo sobresaliente en las empresas y en nuestra vida personal siempre será, en el aspecto económico, no tirar el dinero. Pero si a ti lo que te gusta es ser manirroto aquí te doy 5 formas para despilfarrar tu dinero:

1.- Desorganiza tus compras.- No pierdas tiempo en la estructura de tus compras, ni dividas entre las importantes y las urgentes, esto logrará que trabajes de manera fatalista. Lo ideal es que siempre tengas compras urgentes porque eso hablaría de un excelente desorden en tu planeación financiera.

2.- No controles tus gastos.- No se te ocurra dividir tus gastos y mucho menos analizar cuáles son los que realmente necesitas. Dedícate a gastar de manera desmedida sin control y sin darle prioridad a dichos gastos. Los costos fijos ni los mires.

3.- No le hagas caso a lo importante.- No clasifiques de ninguna manera los eventos necesarios ni importantes. No analices nada de tu entorno, solo dedícate a participar en lo que te gusta sin importar el costo.

4.- No presupuestes tus gastos.- No lleves ningún tipo de presupuesto, pues eso es una pérdida de tiempo total y, como te dije al principio, estamos hablando de despilfarrar, no de ahorrar. No te organices ni seas disciplinado con tus gastos para que eleves tus costos y tus gastos de manera sublime.

5.- No le hagas caso a la mejor opción.- Cuando vayas a comprar algo no te desgastes pidiendo demasiadas cotizaciones, pide solo las necesarias y no le hagas caso a la mejor opción, hazle caso a la de tu mejor amigo aunque no sea la mejor, así garantizarás, en la mayoría de los casos, tomar la peor opción.

Te aconsejo que sigas al pie de la letra estos pasos que te comento para que logres un despilfarro de grandes ligas. Aplícalos tanto en tu vida personal como en tu vida profesional y ofrecerás un ejemplo para no seguir. Recuerda que el despilfarro ideal lo vas a lograr cuando no haya control ni seguimiento en los aspectos más básicos de tus labores. Así es que bendiciones y éxito en tus despilfarros.