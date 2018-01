Francisco Puerto/SIPSE

MÉRIDA, Yuc.- Gabriel Omar C. C. podría ser llevado a proceso penal por el delito de lesion calificadas, luego de atropellar a un niño de 11 años, cuando caminaba junto a su madre en calles del fraccionamiento Los Héroes.

Gabriel Omar C. C. está acusado de atropellar al niño M. I. R. M., que caminaba junto a la acera acompañado de su bicicleta, sobre la cual llevaba un garrafón de agua de 20 litros, y su madre Silvia M. R., de 33 años.

Este miércoles por la noche, sería puesto a disposición de un juez de control para que se decrete que fue legal su detención y se le impute el delito de lesiones calificadas.

Cabe mencionar que Gabriel Omar no es reconocido plenamente por los testigos presenciales del hecho, quienes aseguraron que era otro el que venía manejando el vehículo.

El accidente ocurrió cuando para mala suerte del niño y su mamá, por el camino transitaba el alcoholizado conductor que embistió al niño y lo dejó tirado inconsciente en la vía pública.

Gabriel Omar C. C. se dio a la fuga con todo y vehículo, pero un automovilista que presenció los hechos lo siguió hasta ver que entró al predio 553 de la calle 117 entre 146 y 148 de ese fraccionamiento. En este lugar, el conductor se refugió y no quería salir.

El accidente atrajo a gran número de personas, que se dirigieron a la casa del individuo y la rodearon, exigiendo que saliera a hacerse responsable de los hechos.

El menor primero fue llevado a la clínica Star Médica y por la gravedad de sus lesiones fue trasladado a la Clínica Pensiones, donde su estado de salud se reporta como grave.