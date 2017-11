Deben el pago de la nómina 98 de los 106 municipios: AFFY

MÉRIDA, Yucatán.- A punto del cierre del año un total de 98 ayuntamientos de Yucatán, incluido el de Mérida, no han pagado el Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, conocido como impuesto sobre nómina, declaró ayer el titular de la Agencia de Administración Fiscal del Gobierno del Estado, Carlos Pasos Novelo quien agregó que se mantiene la tendencia de rezago por parte de las autoridades municipales durante los últimos años.

También te puede interesar: Aprueban ley que prohíbe que funcionarios públicos reciban 'regalitos'

Dijo que solo ocho ayuntamientos están cumpliendo con el pago, aunque no precisó a cuánto asciende el monto recaudado por estos municipios ni la cantidad de rezago por parte de los 98 ayuntamientos entre los cuales, dijo, está el de Mérida. Recordó que el Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal obliga a las autoridades gubernamentales a pagar el 4 por ciento, en tanto que la iniciativa privada debe aportar el 2.5 por ciento.

“Ya pagaron ocho ayuntamientos, no puedo decir cuáles porque por el Código Fiscal del Estado no podemos dar información sobre ayuntamientos, a pesar de que los ayuntamientos no están pagando nosotros hemos incrementando el 11 por ciento la recaudación de ese impuesto debido al pago de la iniciativa privada y por otras dependencias y asociaciones civiles que nosotros hemos estado pugnando para que paguen, también está pagando el Gobierno del Estado, todos los poderes están pagando, los organismos autónomos y las universidades”.

Carlos Pasos dijo que con corte al mes de octubre este impuesto ya recaudó la cantidad de $997 millones de pesos, que significa un incremento de 11 por ciento al comprarlo con el mismo periodo pero de 2016 cuando se captó $899 millones de pesos.

De cara al envío del Paquete Fiscal 2018 de Yucatán al Congreso del Estado se le preguntó si integrarán una iniciativa que contenga medidas para que los ayuntamientos se pongan al día, el titular de la Agencia de Administración Fiscal, Carlos Pasos dijo “nosotros ya hicimos todo lo posible, embargar no podemos, los ingresos del ayuntamiento son sagrados”, además buscan no afectar bienes del servicio público.

“Podríamos hacer una notificación oficial y embargar, pero si embargamos podemos correr el riesgo de estar embargando bienes al servicio público y nos lo puede revertir, por eso lo que hacemos es tratar de que por las buenas paguen”.

En este contexto, agregó que “ya volvimos a girar cartas de invitación a los ayuntamientos para que se pongan al día con el pago del impuesto, no hemos tenido respuesta favorable, tristemente es uno de los renglones en el que nosotros tenemos una omisión en ese sentido de ayuntamientos, ahí reconocemos que tenemos omisión y que lo que hemos hecho es visitar los ayuntamientos, hacerles sus cartas de invitación”.