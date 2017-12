Entérate porqué se conmemora el Día de los Santos Inocentes

William Sierra/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- Poco más de dos siglos después, la humanidad sigue padeciendo y sufriendo de 'modernos Herodes', empecinados en hacer sufrir y evitar el nacimiento de muchos niños.

Hoy, 28 de diciembre, indica el párroco Jorge Martínez Ruz es una fecha para recordar a los niños no nacidos, o aquellos que están sufriendo a causa de la violencia, pobreza e injusticia.

Menciona también que los ‘Santos Inocentes’ son una de las fiestas dentro del tiempo de la Navidad, en la que se celebra a los mártires dentro de un tiempo festivo.

En ese sentido, explica que estos niños inocentes dieron la vida en vez de Jesús, lo cual nos lleva a pensar igual en los modernos Herodes.

“Primero debemos recordarlos a ellos por haber dado su vida, y segundo, tener en cuenta que hay muchos niños que sufren, mueren, que son asesinados, que son abortados”, señala.

“Hay muchos niños que en la actualidad están sufriendo el flagelo de los Herodes modernos”, reitera.

Martínez manifestó que debemos recordar aquellos que dan la vida por Jesús y pedir por aquellos niños que están sufriendo en la actualidad.

“Este 28 de diciembre no es un día para hacer bromas, pues se puede tomar como algo de mal gusto y se pierde el verdadero sentido de esta conmemoración. Como que no es lo correcto hacer bromas si estas recordado a los que sufren, como que no es muy coherente”, dijo Jorge Martínez Ruz, sacerdote.

El sacerdote, a cargo de la Comisión Diocesana de Pastoral de la Comunicación de la Arquidiócesis de Yucatán invitó a todos a que continuemos celebrando la Navidad, teniendo como centro a Jesús que nació con nosotros para salvarnos.

Al abundar sobre los ‘modernos Herodes’, el presbítero mencionó que son por ejemplo, aquellos que buscan y promueven el aborto, los que explotan a los niños poniéndolos a trabajar, los que los hacen sufrir injustamente.

“Todos estos siguen la sombra de Herodes”, agrega e insiste que el 28 de diciembre no es para hacer bromas, sino para recordar a esos niños que murieron injustamente.

Cada 28 de diciembre es común que muchas personas realicen a familiares, amigos o desconocidos, todo tipo de bromas, además de crear noticias falsas en las redes sociales, con el único objetivo de reírnos de aquellos.

Otros más, piden prestado dinero o algún objeto sin regresarlo, celebrándolo con la conocida frase “Inocente palomita que te dejaste engañar, sabiendo que en este día, de nadie puedes confiar”.