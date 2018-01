Diálogo para ayudar a víctimas de abuso

Mérida, Yuc.- El programa “Salvemos una vida”, que se trasmite Amor 100.1 FM de Grupo SIPSE, en la última emisión del mes de septiembre, bajo la conducción de Esperanza Nieto y Jorge Barrera, tuvo como invitado al psicoterapeuta Víctor Chan Martín, quien habló acerca del nuevo grupo de autoayuda para adolescentes y mujeres que han sido víctimas de abuso sexual.

“Agradecemos a ‘Salvemos una vida’, la oportunidad para hablar del tema. ‘Lazo para María’ iniciará el programa ‘Caricias que duelen’, para mujeres y adolescentes que han sufrido abuso sexual, comenzamos el lunes 2 de octubre a las ocho de la noche. En este grupo facilitaremos el diálogo y les ayudaremos para hablar de temas difíciles como culpa, vergüenza, temor y rencor”, explicó Víctor Chan.

“En este conversatorio grupal para sobrevivientes de abuso sexual infantil, que durará tres meses, las propias mujeres en su experiencia van a estar compartiendo lo que sienten y también lo que les ha funcionado para superarlo, porque cada una tiene una forma de mirar la vida. No es lo mismo lo diga una mujer que no ha vivido el evento a que lo digan quien ya lo vivió”, aseguró.

Chan Martín, también director de “Hogares Maná”, dijo que esta es la primera vez que se conforma un grupo de este tipo el cual “seguramente es único en Yucatán, porque son las mismas mujeres que hablan en su experiencia a diferencia de talleres y conferencias, donde otras personas exponen los casos”, apuntó.

Esperanza Nieto comentó que muchas veces las mujeres, por pudor y por tristeza, no hablan en público, pero al acudir a una terapia de este tipo tienen la seguridad de que todo lo que ahí expongan quedará en la confidencialidad.

“He escuchado casos de mujeres, y hasta de hombres, que han sufrido abuso sexual y no quieren hablar de ello porque tienen miedo que otras personas se enteren y lo van guardando con mucho miedo. Este conversatorio va a ser muy importante, porque va a salir el miedo y poco a poco se irá disipando”, expresó

Por su parte, Jorge Barrera indicó que con Víctor Chan colabora la joven Narce Lavalle, quien es la coordinadora del grupo de autoayuda, lo que es algo positivo para el programa.

“Es bueno que en un tema de mujeres con vivencias duras haya una joven en la cual puedan apoyarse”, expresó.

Narce comentó que siempre ha tenido las ganas de aportar al mundo y “tengo humildemente que agradecer que estoy en posición de ayudar y no del otro lado. Quiero poner mi granito de arena para ayudar a las mujeres. Siempre le he dicho a Víctor que me llevo más de lo que estoy dando, definitivamente”, comentó.

La joven dijo que las personas interesadas en participar en el grupo de autoayuda pueden comunicarse al teléfono 982-85-57 y que también pueden hacer contacto por medio de la página en Facebook: Lazo para María.

Entre los temas que se abordarán en el conversatorio se encuentran los siguientes: emociones tóxicas, pérdidas, AMS y Disforia de Género, desorden de la sexualidad, comportamientos tóxicos, ansiedad, fobias, dependencias y codependencias.

“Estos temas son parte de una gama muy amplia de todo lo que las víctimas viven. Va a haber quienes se identifiquen y quienes no. Ahí es donde tenemos que ser muy hábiles para poder manejar de manera profesional los casos y que las mujeres sientan que hablando de sus dolores lograrán sacar algo positivos”, comentó Chan Martín

Jorge Barrera dijo que en este grupo no intervienen temas de religión, doctrinas o formas de pensar, ya que es abierto para la gente que sufre y ha pasado por etapas difíciles.

Víctor Chan dijo que “efectivamente, es abierto para cualquier mujer que haya sido abusada, independientemente de su religión, cosmovisión de la vida, edad o situación económica. Es una alternativa que estamos planteando”, expuso.

“Cuando comenzamos a visualizar el proyecto decidimos que no queríamos mezclar niños con adultos porque es muy diferente la forma en que ven la vida, por eso decidimos que fuera con adolescentes a partir de los 14 años. Al día de hoy hay diez personas registradas, entre ellas dos chicas de 14 y 16 años, respectivamente, las demás son mayores”, puntualizó el psicoterapeuta.

“No es lo mismo sentarse a trabajar con niños que con adolescentes y mujeres adultas, ya que el proceso cognitivo es diferente. Sin embargo, ya nos pidieron un grupo para hombres víctimas de abuso y para madres de niños que han sido abusados sexualmente. También estamos pensando en abrir un grupo para niños menores de 11 años. Estamos ante un reto muy grande”, subrayó.

Esperanza Nieto dijo que es bueno que se hable de estos temas que antes se ocultaban, lo que ocasionaba que las víctimas crecieran con el trauma por el evento guardado en su interior.

“La gente vivía con eso a punto de explotar en cualquier momento, porque son dolores muy fuertes. La persona que sufre puede hablar para que se le incluya en alguno de los grupos”, indicó.

“Estamos listos para dar orientación y poder escuchar, dar orientación y recomendaciones a quien lo necesite. Es importante atender este tema porque hemos encontrado mujeres que ha vivido con esto por más de 30 años. Estamos seguros que el lunes, cuando comience el conversatorio, se irán uniendo mas personas. El cupo es limitado pero aún estamos abiertos a atender personas que se estén enterando”, detalló Víctor Chan Martín.

Narce Lavalle recordó que el conversatorio se desarrollará en sesiones semanales, todos los lunes, de ocho a diez de la noche, por tres meses.

“Lazo para María es quien está a cargo de esta iniciativa, qué bueno que una mujer como Narce tiene la vocación de ayudar y como dice, se aprende mucho, y se recibe más de lo que uno da cuando uno ayuda”, señaló Jorge Barrera.

Narce Lavalle dijo que espera impulsar a muchos jóvenes para que se integren al proyecto y “ayuden, porque hacen falta manos ,porque el problema es muy grande”, expresó.

“Nuestro objetivo es que la gente sea feliz, que viva con armonía y equilibrio a pesar de haber pasado por algo muy difícil, queremos que sean felices, que dejen de pensar en lastimarse por un abuso, que dejen de pensar en terminar con su vida, queremos que puedan recordar que esto es como cuando tenemos una cicatriz, que está ahí pero ya no duele y no se siente. Es lo que queremos, que tengan esa cicatriz en el alma pero que no les genere dolor y que no les haga pensar que no sirven para nada. Que sientan esa paz ante cualquier circunstancia de vida, que puedan tener la paz para seguir adelante y hacer su propia resiliencia para ser mujeres plenas”, detalló.

Explicó que el lugar donde se realizarán las sesiones fue elegido entre varios porque inspira paz y tranquilidad.

“Ojalá haya más jóvenes que quieran comprometerse para ayudar como lo ha hecho Narce, porque queremos abrir mas grupos pero necesitamos gente que ayude”, reiteró Víctor Chan.

Por último, luego de agradecer a los invitados por su asistencia al programa, Esperanza Nieto dijo que el propósito de “Salvemos una vida” es hablar de temas que en algún momento pueden afectar y doler, proponiendo soluciones a los mismos.