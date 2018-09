Diputado de Morena se quiso 'pasar de listo' en congreso local

Israel Cárdenas/Milenio Novedades

MÉRIDA.- El diputado local por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Miguel Candila Noh, fue evidenciado este jueves en su intento de mantener una estrategia política para hacer parecer que su fracción legislativa “era víctima” en la distribución de las 16 comisiones permanentes del Congreso del Estado, que fueron aprobadas por mayoría.

Al justificar su voto en contra, Miguel Candila presentó un punto de acuerdo, que no fue admitido por la mayoría de los diputados, para suspender el asunto y que la propuesta de acuerdo sea regresada a la Junta de Gobierno y Coordinación Política, para su modificación y reasignación.

El legislador solicitaba presidir la comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública y Transparencia, que recayó en el diputado perredista Alejandro Cuevas Mena.

En respuesta, Cuevas Mena declaró que todas las comisiones son importantes y es un valor y un derecho dialogar entre diputados para alcanzar acuerdos.

Ante la insistencia de Miguel Candila intervino la diputada por el Partido Movimiento Ciudadano, Silvia López Escoffié, quien reveló cómo el legislador morenista declinó llegar a acuerdos con las otras seis fracciones legislativas el pasado miércoles durante la sesión de la Junta de Gobierno y Coordinación Política para integrar las 16 comisiones permanentes.

Afirmó que el argumento de su postura era hacer que “el público lo viera como víctima”.

Silvia López afirmó que “al diputado de Morena le hice una propuesta: que nosotros respaldábamos totalmente que ellos tuvieran la comisión que hoy tiene el diputado Alejandro Cuevas y no la aceptó”.

Mencionó que Miguel Candila se negó, ya que “ganábamos más si nos oponíamos para que el público nos viera como víctimas, así fue lo que me contestó... y si no es así, que venga y me conteste”.

Agregó que “por eso se acordó las comisiones en las que él (Miguel Candila) no quiso participar, y finalmente ni siquiera quiso proponer a ninguno de sus compañeros para que forme parte de una comisión.