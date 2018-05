Hoy miércoles, a las 8:00 p.m., se realizará el debate entre los cuatro candidatos a gobernador de Yucatán; los protagonistas serán el candidato de la coalición "Yucatán merece mucho más" (PAN y MC), Mauricio Vila Dosal; "Yucatán primero" (PRI, PVEM y PANAL), Mauricio Sahuí Rivero; PRD, Jorge Zavala Castro, y "Juntos haremos historia" (Morena, PAS y PT), Joaquín Díaz Mena.

Como en la política no existen casualidades, días previos a este encuentro el candidato del Morena y ex alcalde de San Felipe realiza una denuncia que va más dirigida a su ex compañero de partido que al del PRI, pero los califica como siameses. Según las mediciones del intención del voto, los candidatos del PRI y el PAN tienen en tercer lugar a Díaz Mena.

En su exposición, el morenista dice que existe una red de 21 empresas fantasmas que operaron en el periodo de Mauricio Vila en la alcaldía de Mérida para desviar 219 millones de pesos y señaló tener conocimiento de demandas interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación contra el Gobierno del Estado por mal uso de 33 millones de pesos del Fondo de Aportaciones a las Entidades Federativas, detectadas en 2014. Es evidente que las denuncias de Joaquín Díaz fueron para descalificar al candidato del PAN; en lo que dice del Gobierno del Estado nunca señala al candidato del PRI.

Esta actitud antes del debate se lee como un intento del candidato de Morena para imponer su agenda a los demás aspirantes y que giren en torno a sus denuncias.

En el cuarto de guerra panista opinan que Díaz Mena le está realizando el trabajo sucio al PRI y que es pieza medular para intentar bajar de las preferencias electorales al ex alcalde de Mérida; incluso en menos de 24 horas personas afines al PAN y algunos inconformes del PRI van a exponer en medios nacionales presuntas irregularidades de Sahuí; el mensaje es: no me voy a pelear con quien jala el gatillo sino contra quien planeó los disparos.

Los del PRI, en un comunicado del Gobierno del Estado, dicen que la denuncia de desvío de recursos públicos por más de 33 millones de pesos carece de sustento y es con la única finalidad de crear confusión en la sociedad yucateca.

En Mérida, a la candidata del PAN al tercer distrito, Cecilia Patrón Laviada, desde temprano y a todas horas se le ve en contacto con los ciudadanos; en el PRI el más activo en Mérida es Mauricio Sahuí; Jazmín López "Tina Tuyub", del PRD, tiene mucho ingenio. El de Morena, Dr. Antonio Peraza, ha hecho mucha labor humanitaria