La calidad de los servicios turísticos

Las labores del día a día en la zona arqueológica de Uxmal comienzan con la apertura del sito para la visita diurna los 365 del año. Durante este tiempo los trabajadores tratan de poner su mejor esfuerzo para tener un lugar presentable y agradable para quienes acuden al sitio.

También vale mencionar que todas las noches, a excepción de que el dios Chaac no quiera, se realiza la función de iluminación y narración en el Cuadrángulo de las Monjas. Las instalaciones eléctricas y la iluminación solo se han renovado una vez durante casi cuarenta años. La última mejora de la iluminación fue hace diez años. Al principio todo funcionó muy bien, pero con el paso de los años las luces se han ido deteriorando a tal grado que solamente funciona la mitad de las luminarias. Los guías de turistas que frecuentemente llevan grupos a esta vista nocturna han manifestado varias veces que la iluminación ha perdido calidad.

Esto llamó mi atención, ya que el encargado de la unidad de servicios no ha manifestado el deterioro de las luminarias, por lo que una noche me tomé el tiempo para corroborar la queja. En efecto alrededor del cincuenta por ciento de las luminarias ya no funcionan, los edificios ya no se iluminan como en un principio y lo más peligroso es que en penumbras los visitantes abandonan ese maravilloso Cuadrángulo de las Monjas. Elevamos nuestro agradecimiento por el hecho de que no haya sucedido un accidente por el mal estado en el que se encuentra la iluminación del Cuadrángulo de las Monjas, lo que representa un grave peligro para la visita nocturna.

Esto es reflejo de la poca importancia que le dan los funcionarios que tienen a su cargo la administración y el funcionamiento de esta visita nocturna. No es posible que un espectáculo de mediana calidad se siga presentando con el mismo costo y de allí que los guías de turistas reclamen y demanden un mejor servicio. Esta mala calidad de servicio, en vez de atraer más turistas que beneficien la economía del estado, demeritan el espectáculo por la mala calidad. Ojalá que los funcionarios que están al frente de las instituciones, en vez de buscar un escalafón político, tengan más sensibilidad ante nuestro patrimonio y den una mejor atención a los visitantes.