El voto dividido

Está semana observé unos spots de los candidatos al gobierno en los cuales se connotaba una publicidad ensalzante hacia otro candidato, jugando nuevamente con el pensamiento poco crítico que tiene la ignorancia popular, ya que te dirige, en cierta forma, a no dividir tu voto.

Un voto dividido es aquel que, por medio de un análisis, el ciudadano otorga a aspirantes de diferentes partidos. Como ocurrió al decidir por Rolando cuando lo elegimos gobernador y a Renán cuando lo elegimos alcalde. Uno priista y el otro panista. Se votó tomando en cuenta las cualidades individuales y no del partido.

En estas elecciones he visto videos donde Vila sale tomado de la mano de Anaya y Sahuí junto a Meade. Pero me centraré en el último video que analicé, ya que es el más claro ejemplo de lo que deseo hacer notar, donde Huacho expresa que juntos, AMLO y él, son la esperanza de Yucatán. Aclaro que no lo hago con fines partidistas.

En su vídeo, Huacho nos expone un modelo mejorado de transporte público, me emocionó su idea y parecía que el objetivo era ese: demostrarnos sus propuestas; sin embargo, culminó señalando que sólo en dupla con AMLO se podría lograr aquello que proponía. Esto no debe de ser así. Cada candidato debe velar por sí mismo, demostrar individualmente lo bueno que es y poder ganarse así la confianza de todos. México necesita gobiernos que fomenten el pensamiento crítico en lugar de limitarnos jugando con la ignorancia como cada elección ocurre, así no avanzaremos.

A los ciudadanos nos hace falta observar y señalar individualmente a cada candidato. En el pasado aprendimos que nos ayuda más a vencer la corrupción y a defendernos de los abusos del gobierno el tener dos partidos contrarios en el poder. Luchemos por ese razonamiento mágico y votemos por quienes mejor convengan a nuestra sociedad.