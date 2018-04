¡Empecemos la campaña!

La semana pasada fui leído, felicitado e insultado por entregar mi pensamiento como cada fin de semana lo hago. No es la primera vez y me alegro, pues sé que mis letras no son en vano sino que llegan a interferir en otros cerebros.

La magia está por doquier y por tres años, por medio de esta columna, lo he demostrado y ahora, frente a un panorama político, le escribo a todos aquellos que desean un puesto público para que no olviden que en estas elecciones luchan por ser mandatarios y no mandadores. Les recuerdo que no sirve de nada la ridícula batalla partidista pero sí la adecuada entrega de propuestas hacia quienes ustedes llaman ciudadanos olvidando que también, como servidores públicos, ustedes lo son. Mandatario es quien realiza el mandato de un patrón y por ahora ustedes son quienes nos entregan su solicitud de empleo a nosotros los patrones.

No mientan como muchos hacen, eso sólo hará que se burlen de ustedes hasta su muerte, harán que se hable mal de sus familias, que les sea difícil salir a una plaza tranquilamente e incluso los obligará, como a los que engañaron, a dejar su casa y cambiarse de estado e incluso de país.

Nuestros ojos están sobre ustedes, quienes tienen en sus manos la posibilidad de hacer crecer a México aunque también tienen el poder de dividirlo y destruirlo. Dejemos a un lado la lucha del poder y empecemos la batalla contra nosotros mismos que muchas veces nos nubla del bien, nos da hambre de ganar y deseo de “reinar”.

Agradezco de antemano a cada uno de ustedes candidatos que se interesa en leer la opinión que cada semana redacto así como las de mis iguales que se expresan en redes sociales. Agradezco sus mensajes, sus réplicas y en especial sus energías para tener un mejor país.