MÉRIDA, Yuc.- Convencido de que personas de la sociedad civil deben participar en política para cambiar su entorno, el empresario Jorge Habib Abimerhi se declara dispuesto a aportar su experiencia para mejorar las condiciones de vida de los yucatecos y en particular para proteger e incrementar las fuentes de empleo.

"Confío en el futuro de Yucatán, mientras conservemos la seguridad y la línea de desarrollo que ha trazado el gobierno actual, no hay nada que no podamos lograr", afirma el director general de Air Temp, fabricante de autopartes y sistemas de enfriamiento para las firmas más reconocidas de la industria automotriz.

Candidato suplente de Jorge Carlos Ramírez Marín al Senado de la República por la coalición Todos por México, Habib Abimerhi señala que los ciudadanos no pueden seguir de espectadores o de jueces inútiles sin participar y proponer y sin pasar de las palabras a los hechos para mejorar su situación.

"No podemos seguir a regañadientes dejándonos llevar por el enojo a tomar decisiones viscerales que nos pueden llevar a un peor escenario. Hay que ser mesurados, meditar y razonar nuestras decisiones, porque lo que está en juego es el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos", afirma.

"No seamos como el niño que le cae mal el doctor porque le dio una medicina que no le supo bien y prefiera al payaso que, sabiendo que es diabético, le dice que no vaya al doctor y le regala una bolsa de chocolates", explica el empresario.

"La medicina es amarga, pero cura; el otro sabe que al niño le gustan los dulces y le vale que cuando gaste la bolsa de chocolates caiga en coma diabético. Eso es lo que estamos viviendo", subraya Habib Abimerhi, al hacer una analogía del proceso electoral y la lucha por la sucesión presidencial.

"Ya estamos grandes para que nos dejemos engañar y nos comamos las bolsitas de chocolate. Los yucatecos somos inteligentes, pensantes, tenemos que analizar las propuestas que nos presentes los candidatos a la Presidencia, a la gubernatura de Yucatán, a las alcaldías, las diputaciones locales y federales y al Senado de la República para tomar las mejores decisiones", enfatiza el empresario.

Respecto a porqué aceptó ser suplente de Ramírez Marin, Habib Abimerhi afirma: "Porque tenemos muchas coincidencias y particularmente dos, quiere mucho a su tierra y siempre ha traído recursos, programas y obras para el bienestar y desarrollo de Yucatán".

"Como presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos contribuyó a conseguir un presupuesto histórico para Yucatán en este 2018 y gracias a su impulso se aprobó la Zona Económica Especial, que generará más fuentes de empleo y salarios mejor pagados para los yucatecos", detalló.

"En eso coincidimos, en impulsar al estado, además es un hombre inteligente, capaz, buen negociador, un político de primera que es respetado por los demás partidos y eso me consta", afirma el también presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Tecnología e Inversión (COMCE) en Yucatán.

Como empresario, Habib Abimerhi, quien exporta a varios países como Alemania, Francia, España, Estados Unidos, Turquía, Brasil y Chile y ha recibido numerosos reconocimientos internacionales, asegura que, junto con Ramírez Marín, puede contribuir a gestionar un mejor entorno para el crecimiento y desarrollo de las empresas locales y la generación de empleos en Yucatán.