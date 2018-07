Empresarios piden crear cerco sanitario contra influenza AH1N1

Candelario Robles/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) llamó a las autoridades de salud a redoblar esfuerzos para contrarrestar el brote de influenza AH1N1 que le “pega” a la entidad, ya que de no ponerse a trabajar en su combate se podría salir de control.

El virus de influenza AH1N1 impacta severamente a la población yucateca y este lunes se registró la primera defunción en un menor de edad: corresponde a un niño que estaba ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional “Elvia Carrillo Puerto” del Issste, según información publicada por Milenio Novedades.

En rueda de prensa, el presidente del CCE, Michel Salum Francis, aseveró que es lamentable que en los hospitales públicos ya se vean superados por el número de pacientes que llegan con los síntomas y que tampoco se tenga la capacidad para atenderlos.

Dijo que si no se tiene la capacidad de atención es mejor que se le pida ayuda a la Federación para evitar que este brote siga creciendo, y pudiera impactar severamente a la población local.

“Es un tema muy delicado que no se puede permitir que se les salga de las manos, las autoridades de salud deben actuar de manera inmediata, no puede ser que no existan las medicinas para atender a las personas que llegan en busca de atención medica”, señaló.

Salum Francis urgió a la Secretaría de Salud a implementar un cerco sanitario para evitar que el número de contagiados vaya al alza.

Por su parte, el dirigente de la Asociación de Agencias Promotoras de Turismo de Yucatán (Aaprotuy), Armando Casares Espinosa, señaló que es urgente que se atienda el tema de la influenza, sobre todo porque se vive la plena temporada de verano, que es cuando más personas estarán presentes en tierras yucatecas.

Señaló que las autoridades no deberán hacer caso omiso a los llamados de los sectores de la entidad, ya que es un tema muy delicado que pone en riesgo la salud y vida de los yucatecos.