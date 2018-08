MÉRIDA, Yuc.- Si se cancela la construcción del Aeropuerto de la Ciudad de México difícilmente se podría concretar el proyecto del tren maya, porque eso generaría desconfianza en “cualquier empresario, ya que no generaría seguridad si cualquier gobierno tira los proyectos”, dijo Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo federal.

Explicó que si no se concluye la obra afectaría la calificación de deuda del país, es decir, deja de ser una nación confiable porque “no se sabe si se harán los proyectos que dicen que van a hacer”.

“El impacto por no concluir dicha obra es que se paguen tasas de interés más caras por la deuda, lo que se destinaría más dinero a pago de deuda que para escuelas o carreteras, entre otras necesidades, incluso si la deuda de México llegará a ser de grado de inversión, muchos fondos internacionales dejarán de invertir”, señaló.

Agregó que “nadie en su sano juicio, siendo inversionista privado sea nacional o extranjero, va a apostar en proyectos de infraestructura de largo plazo en un país cuando cualquier gobierno puede venir a tirar ese proyecto”.

“Les puedo asegurar que se les hará más difícil si en el mismo país quieres buscar inversionistas tiras otras obras donde también los invitaste, es de lógica, por lo que para que tenga éxito el tren hay que culminar las obras que otros mexicanos ya empezaron”, aseguró.

Reconoció que no se concretó este mismo proyecto durante la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, porque se empezaron a caer los precios del petróleo, pero también se necesitaba una inversión público-privada, por lo que el nuevo gobierno evidenciará que es un buen negocio “si querrá traer inversión nacional o extranjera”.

“Como secretario me gusta la idea, de hecho habíamos trabajado con el secretario de turismo estatal en conectividad aérea aprovechando la gran demanda que llega a Cancún, ahora este proyecto me gusta a pesar de que faltan algunos cálculos de inversión, cuál va ser el precio entre otras cosas; he aprendido que en ninguna obra se gasta lo que se dice desde un principio”, concluyó.