Altos precios de luz y gas natural 'espantan' inversiones en Yucatán

MÉRIDA, Yuc.- Por el incremento en las tarifas de energía eléctrica en el sector privado así como por los rumores de un posible desabasto de gas natural, empresas extranjeras y nacionales que habían puesto sus ojos en Yucatán están reconsiderando invertir en sus negocios en otro lado para evitar fracasos y pérdidas económicas, reconoció este viernes el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Manuel Ponce Díaz.

Entrevistado después de la inauguración de la vigésima edición de la “Expo Comercio”, el dirigente empresarial precisó que además del cierre de algunas empresas por estos factores, las inversiones cada día están en un riesgo mayor si no se controla tanto el cobro de electricidad como el garantizar el abasto de gas natural.

“Es muy grave lo que está sucediendo, empresas que tenían pensado invertir en Yucatán están reconsiderando hacerlo, no hacerlo acá, por el costo de energía tan alto, estamos hablando de dos empresas asiáticas, una alemana e incluso dos nacionales que han estado evaluando el tema del gas natural y la energía eléctrica, que si no se soluciona no vendrán porque implicaría un costo más fuerte”, apuntó.

Aunque no precisó la cifra exacta de cuántas empresas han cerrado en el estado por estos factores, pues se incluye a los pequeños comercios, refirió que se harán las investigaciones de los reportes de cierres, para determinar si efectivamente fue por causa del incremento en las tarifas eléctricas, el cual vigila la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Ponce Díaz recordó que en el caso de la industria de la transformación y el sector comercio, los costos de energía registraron un incremento de hasta un 60 por ciento en base a su consumo habitual, a lo que pidió una reducción de por lo menos la mitad en cuanto a dicha alza.

Al ser cuestionado sobre el rumor de un posible desabasto de gas natural en la entidad para noviembre, el líder del CCE informó que se comunicó con el director del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), David Madero Suárez, quién aseveró que se están realizando las investigaciones para saber si dicha noticia tiene validez.

No obstante, remarcó que ante ello el sector empresarial se ha puesto alerta a lo que pueda suceder, pues los otros presidentes de las cámaras empresariales también manifestaron su interés por saber si ese rumor era fidedigno.

“Si se llegara a confirmar que se va a cortar el suministro de gas natural en Yucatán en noviembre, estaríamos hablando de una situación temporal, no sería nada que realmente tenga mayores repercusiones, porque tanto Cenagas como la Secretaría de Energía tienen muy claro el proyecto en el cual se va a traer gas natural a la península a partir del primer semestre del año que viene”, afirmó.

El también presidente de la Canacintra remarcó que ante este panorama de incertidumbre empresarial, se continuará trabajando en la solicitud para que la energía eléctrica en Yucatán se homologue con el resto del país, buscado que el estado sea más competitivo y se atraigan mejores inversiones, entre ellas las de tipo extranjero.