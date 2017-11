Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- Alrededor de las once horas arribó al recinto ferial el C. Gobernador del Estado, Lic. Rolando Zapata Bello para encabezar el festejo de el “Día del Cenecista” ante una multitud de más de 6,000 hombres y mujeres del campo, reunidos para celebrar en conjunto a todos aquellos que con el esfuerzo y dedicación han hecho del campo no sólo su medio de vida, ahora es también un área de oportunidad para todos los que cultivan sus tierras.

Acompañado por el Presidente estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC) Marco vela Sosa, el mandatario resaltó que en todo el Estado existen las facilidades para prosperar en educación, salud, vivienda, crecimiento económico y desarrollo sustentable, con respeto al medio ambiente.

El titular del ejecutivo mencionó que hoy en Yucatán, existen las condiciones para avanzar y mejorar, pero en conjunto, entre productores y gobierno.

La Feria Yucatán inició las actividades de la última semana del calendario 2017 y durante la mañana de este lunes 27 de noviembre recibió la visita de 11200 alumnos de 88 escuelas de diferentes niveles educativos, también ingresaron al recinto 5600 de 114 colonias de la ciudad de Mérida, comisarías y municipios del interior del Estado, esto último, gracias a las gestiones de las autoridades municipales de diferentes lugares de Yucatán.

Un ejemplo de esto, es el caso del municipio de Progreso que ha organizado no sólo la visita de un grupo de colonos de ese puerto, además la Dirección de Turismo ha preparado una muestra gastronómica y comercial el próximo miércoles 29 de noviembre como una acción de promoción turística, así como brindar un espacio a grupos de artesanos del municipio y también a diferentes asociaciones de restauranteros que sumarán 13 diferentes módulos de alimentos y más de 20 espacios de venta de artesanías.

Estas muestras se realizarán a partir del medio día en el Teatro del Pueblo y contarán con la participación de talento artístico para amenizar el evento, esto será con la participación de alumnas de los talleres de jazz de la “Casa de la Cultura” a cargo del maestro Emilio Vázquez Chí y la academia de baile de Marlin de la Cruz.

Entre las actividades que se realizan en la feria, se llevó a cabo en el Salón Internacional de la feria una rueda de prensa a cargo de los organizadores del evento “La Fiesta del Globo” en la cual se dieron detalles de este evento que se realizará el próximo sábado 2 de diciembre, en dos presentaciones, a las 18:30 y 22:30 horas. Este evento consiste en un espectáculo con DJ’ juego de luces y 4 impresionantes globos aerostáticos con figuras, siendo estas un mariachi, una adelita, una calaverita de día de muertos y un pony.

Estos 4 globos harán elevaciones controladas a muy baja altura y permanecerán en todo momento anclados al suelo; el clima es un factor fundamental para disfrutar en todo su esplendor a estos globos aeroestáticos, pero se ha pronosticado un clima favorable para estas elevaciones que reiteramos serán controladas y ancladas en todo momento.

Los globos inflados, junto al ambiente generado con el juego de luces y el acompañamiento del DJ harán de este evento una fiesta única en su tipo y una experiencia de alto nivel que ha generado una gran expectativa entre la gente que ha hecho viral en las redes sociales su deseo de asistir a este gran evento, uno de los últimos de la Feria Yucatán 2017.

En el Teatro del Pueblo se contó con la presencia de “La maravilla musical de México” el grupo “Junior Klan” que abarrotó con una audiencia de casi 18,000 personas que corearon y bailaron los éxitos de uno de los grupos consentidos de los yucatecos.

Durante el día, 85,000 personas, aproximadamente visitaron el recinto ferial.