'De pronto, vi a una persona desfigurada y con sangre'

Jorge Moreno/SIPSE

MÉRIDA, Yuc.- En esta ocasión les presento el relato paranormal de un policía que pertenece desde hace varios años a la corporación municipal de Mérida.

“Mi nombre es Gustavo. Hace seis meses, tuve dos días de descanso y aproveché para ir a visitar a mis abuelos de Panabá, además que tenía tiempo que no los veía, uno de mis sobrinos, que vive ahí, tenía su computadora descompuesta y como se de reparaciones quise aprovechar para llevarle una que ya no me servía en la casa y de paso componer la de él, que de antemano está muy viejita y por consiguiente muy lenta”.

"En el camino de ida no pasó nada raro, quizás porque fui de día; al día siguiente me quité de ahí a eso de las ocho de la noche, pues el viaje es largo ya que son mínimo dos horas de retorno a Mérida".

"Agarré mi 'volcho' y de bajada empecé a escuchar música, viajé solo, bueno a la ida llevé a mi mamá pero ella decidió quedarse unos días más; quiero aclarar antes de relatar lo que me pasó, que años atrás trabajé como chofer y por eso estoy acostumbrado a viajar de noche".

"El caso es que a la altura del entronque de Yalsihon, cerca de donde hay un rancho “maderero”, de pronto vi a una persona que pedía parada; yo al principio por instinto bajé mi velocidad, pero no para detenerme pues sé que es peligroso ayudar a desconocidos, pero conforme me fui acercando grande fue mi sorpresa al ver que el rostro de esa persona estaba ¡desfigurado y con sangre!".

"En ese momento sentí mucho frío y bueno fue tal mi impresión que me persigné, pero por un instante creí que a lo mejor sufrió un accidente y necesitaba ayuda; no había yo avanzado ni siquiera 50 metros cuando decidí dar vuelta en “U” para ver si lo podía ayudar, pero para mi gran sorpresa ya no había nadie".

"No era posible que se hubiera ido o se hubiera guardado pues no tardé ni diez segundos en maniobrar mi auto, además si fuera una persona que estuviera pidiendo ayuda menos se guardaría".

La misma persona

"Pero eso no es lo más extraño y hasta terrorífico, ya que cuando maniobré de nuevo para continuar mi viaje a Mérida, al ver en el espejo retrovisor me doy cuenta que hay una persona sentada en el asiento trasero y con la cara llena de sangre, es decir era la misma persona que momentos antes vi".

“No había forma que se hubiera subido, pues nunca frené por completo, además de que los volchos sólo tienen dos puertas; instantes después desapareció, evidentemente se trataba de un fantasma, vaya que me dio miedo esa noche, estuve temblando el resto del camino y fui muy lento a 40 ó 50 por hora, sobre todo con el temor de que aparezca de nuevo y me hiciera algo o que me haga dar un volantazo”.

“Cuando le conté esto a mis parientes, me dijeron que a lo mejor se trataba del alma en pena de alguna persona que falleció en ese tramo de la carretera y que no puede descansar en paz, yo no sé que fue, pero desde eso no he regresado al pueblo y créanme que no lo haré pronto y menos manejando solo”, finalizó.

Cabe agregar que esta historia es muy parecida a otros casos ocurridos no solo en Yucatán sino también en el resto del país y del mundo, esto no quiere decir que el caso del policía sea falso, sino que las apariciones son muy recurrentes, sobre todo si tomamos en cuenta la gran cantidad de personas que han muerto en las carreteras.