Milenio Novedades

MÉRIDA.- Cerrar la brecha de desigualdad económica y social que existe entre Mérida y el interior del Estado será clave para que los números macroeconómicos que tiene Yucatán se vean reflejados en los bolsillos de los yucatecos, “ésa será una de las grandes prioridades de este gobierno”, afirmó Mauricio Vila Dosal a unas horas de asumir la administración estatal.

Subrayó que uno de los grandes retos que tendrá su gobierno es llevar ese desarrollo al interior del Estado, donde muchos yucatecos migran a trabajar a otras partes del país e incluso a Estados Unidos porque no hay oportunidades en sus municipios.

Vila Dosal consideró que así como en Mérida y la zona metropolitana tienen índices de inversiones y generación de empleo importantes, se trabajará para crear polos de desarrollo en el interior del Estado.

En el aspecto económico Yucatán tiene una racha de crecimiento estable, ¿cómo plantea trabajar con la iniciativa privada?

En Yucatán los números macroeconómicos han sido buenos, pero no se ha visto reflejado en el bolsillo de muchos yucatecos. Creo que hoy la desigualdad que existe entre Mérida, donde se da el gran desarrollo económico, y el interior del Estado es muy amplio.

Considero que uno de los grandes retos que tenemos en este gobierno es cómo ese desarrollo lo podemos llevar a esos municipios, donde desafortunadamente tenemos muchos yucatecos que migran a Quintana Roo a trabajar, a Estados Unidos, o que vienen a Mérida porque no hay oportunidades en sus municipios, ésa será una de las prioridades de este gobierno: llevar empleos formales al interior del Estado, y por supuesto, lo que se haya hecho bien hay que continuarlo, hay aciertos que se han realizado.

¿Qué han pedido las cámaras empresariales?

Hoy existe en Yucatán un diagnóstico muy claro de qué es lo que necesita. Definitivamente, el Estado tiene un gran potencial turístico, el turismo en los próximos años será una oportunidad muy grande de generar empleos, especialmente en el interior del Estado, porque en Mérida ya se encuentra bastante desarrollado. Por otro lado, está el hecho de que podamos dotar a Yucatán con las condiciones de infraestructura que se necesitan, como el gas natural, el Puerto de Altura y el ferrocarril, que podamos concretar la Zona Económica Especial (ZEE), que hoy son terrenos, y hay que ver que se llenen de empresas, y que esas compañías tengan empleos bien pagados para los yucatecos.

Hay que recordar el problema que tiene Yucatán, la tasa de desempleo es baja, sí, pero los salarios son bajos, y eso se debe a que el trabajo que existe en la entidad no es especializado. Con la Zona Económica Especial se busca revertir estas condiciones y hay que meterle mucha fuerza a este tema.

Mauricio Vila Dosal ve en el Estado un gran potencial turístico. (Fotos: José Acosta/ Milenio Novedades)

Su origen es empresarial más que político, ¿esto facilitará la relación con la iniciativa privada?

Puedo decir que ser empresario me ha dado otra visión. Hay quien dice que el gobierno no se puede manejar como una empresa, pero yo creo que sí, hay que aplicar esa visión empresarial al gobierno. Cuando las cosas funcionan las continúas, intentas mejorarlas, pero cuando no funcionan las tienes que acabar. En ese sentido, creo que esto me ha permitido tener una empatía con el sector empresarial, donde nos vemos identificados y entendemos claramente cuáles son los temas que se necesitan para lograr ese desarrollo económico que no solo desean los empresarios, sino las miles de familias que habitan en Yucatán.

Inicia su administración con cambios en la estructura del gobierno, ¿cuál es su visión sobre el funcionamiento del Poder Ejecutivo a partir de estas modificaciones?

Lo que nos hemos puesto como meta, y ya lo hicimos cuando fui alcalde de Mérida, es realizar una reorganización administrativa que nos permita ser un gobierno más eficiente y que le cueste menos a los ciudadanos.

Nosotros vimos varias áreas de oportunidad, así como en su momento las detectamos en el Ayuntamiento de poder reducir el gasto corriente y los puestos de confianza que se encuentran en el gobierno. Estimamos una reducción del 20 por ciento de los puestos de confianza y decidimos algunas fusiones y desapariciones de secretarías.

Estos cambios tienen que ser aprobados por el Congreso del Estado con la reforma al Código de la Administración Pública y lo enviaremos en los primeros días de mi gobierno. Estimamos un ahorro de más de mil millones de pesos cada año en gasto corriente.

Ha puesto mucho cuidado en seleccionar a su gabinete, ¿tiene plazos para que den resultados?

Quienes me conocen saben que a veces la paciencia no es una de mis mejores virtudes. Cuando entré como Alcalde de Mérida en septiembre, en enero ya estaba haciendo los primeros movimientos. La realidad es que tenemos un estilo de hacer las cosas, que es un estilo de dar resultados, de estar cercanos, de ser austeros, eficientes, y cuando en algún momento vemos que hay alguien que no comparte la misma dinámica, yo siempre digo que no hay necesidad de esperar cuando ya sabes cuál será el resultado.

En ese sentido, no hay plazos, pero sí esperamos de nuestros funcionarios dedicación, entrega, profesionalismo, honestidad y austeridad, y quienes no cumplan con esos requisitos en los primeros meses de gobierno, pues seguramente no van a durar mucho tiempo.