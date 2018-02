Este lunes 5, el IMSS atiende solo urgencias y hospitalización

Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- El Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) Delegación Yucatán informó que el próximo lunes se otorgarán servicios de urgencias y hospitalización en las Unidades de Medicina Familiar No. 13 (Chuburná), No. 20 (Caucel), No. 57 (La Ceiba), No. 58 (Calle 42 sur), No. 59 (Pacabtún), y No. 60 (Juan Pablo II), durante las 24 horas del día.

Esto con motivo de que se conmemora la Promulgación de la Constitución Mexicana, que es considerado como inhábil en la Ley Federal de Trabajo; sin embargo, el IMSS no deja de brindar atención en los servicios de Urgencias y hospitalizaciones programadas.

También otorgarán servicio de urgencias los hospitales generales de subzona (HGSZ) No. 03 en Motul, No. 05 en Tizimín y No. 46 en Umán; así como los hospitales generales regionales No.1 “Lic. Ignacio García Téllez” y el No. 12 “Lic. Benito Juárez”, ambos en Mérida.

Dejarán de laborar sólo las oficinas administrativas, subdelegaciones, consulta externa de las unidades médicas y Centro de Seguridad Social (CSS).

Los servicios que se suspenderán, reanudarán sus actividades en los horarios establecidos el martes 6.

Derechohabientes y público en general pueden llamar al 01 800 623 23 23, de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 horas; sábados, domingos y días festivos de 8:00 a 14:00 horas para cualquier duda o información.