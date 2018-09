Aumento al pasaje es injustificado: estudiantes

Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- Líderes estudiantiles calificaron de “presión injustificada” la reciente petición de los concesionarios de transporte por incrementar el boleto de pasaje, con lo que el de adulto quedaría en 10 pesos y el de estudiante en cinco pesos.

Milenio Novedades informó que los empresarios del transporte insistieron en solicitar al Gobierno del Estado un incremento en la tarifa del pasaje, con la que aseguran se podría evitar el colapso del sector, con mal servicio y camiones en mal estado.

Al consultar este rotativo con la Secretaría General de Gobierno a cargo de Martha Góngora Sánchez, la dependencia informó que sería la Dirección de Transporte del Estado de Yucatán (DTEY) a cargo de Humberto Hevia Jimenez, la dependencia encargada de fijar una postura al respecto. No obstante no se pudo obtener la opinión del director de esa instancia, aunque se averiguó que la postura del gobierno se mantiene en la misma condición que en días pasados: no se autorizará, al menos en lo que resta de la actual administración hasta el 30 de septiembre, incremento alguno al transporte público.

En relación a esta petición, Alex Castillo Martínez, quien ocupó el cargo de consejero estudiantil en la facultad de Medicina, de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), dijo que la “presión de los empresarios” no se justifica, cuando la mayoría de los planteles educativos padecen un pésimo servicio de transporte.

—Lo que nosotros como estudiantes siempre padecimos fue el Campus de Ciencias de la Salud es que se tiene que caminar bastante para que los jóvenes puedan tomar un camión, no hay rutas funcionales. Entonces es injusto que suban el precio (del pasaje) ya que no cubre con las necesidades de los alumnos —dijo.

El consejero alumno de la Facultad de Ingeniería Química de la misma casa de estudios, Gerardo López Fernández, coincidió en que la mayoría de las unidades de transporte que llegan a este campus, ubicado al nor-poniente de la ciudad, en su mayoría están en mal estado y ofrecen mal servicio.