MÉRIDA, Yuc.- Conforme avanza la gestión de los nuevos gobiernos municipales aparecen más irregularidades que les heredaron los munícipes del trienio 2015-2018.

Este lunes, el nuevo alcalde de Temozón, Carlos Manuel Kuyoc Castillo, emanado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), dijo que el ex alcalde José Concepción Díaz Mena, emanado de Nueva Alianza y el PAN, le dejó una deuda de 800 mil pesos en el servicio de luz eléctrica, por lo que ha tenido que dialogar con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para evitar que les corten el servicio.

Agregó que Díaz Mena saqueó el ayuntamiento y que le dejó cuentas bancarias “en ceros”, por lo que una de las primeras decisiones al frente de la administración municipal es la de levantar una auditoría. Asimismo, que está integrando los elementos para interponer una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado.

“El ex alcalde José Concepción Díaz dejó una deuda de 800 mil pesos de luz, todavía no nos cortan la luz, nos llegaron los recibidos, me llamaron de la CFE para decirme de la deuda y para llegar a un acuerdo, yo lo tendré que pagar, definitivamente no nos podemos quedar sin luz y debo solucionar este problema, que tiene prioridad porque corremos el riesgo de que nos corten la energía, no solo en la cabecera municipal, sino también en las comisarías”.

El alcalde de Temozón agregó que su antecesor también cambió las baterías nuevas de los vehículos del ayuntamiento por unas obsoletas.

Como informamos, diversos alcaldes que rindieron protesta el 1 de septiembre, como los de Acanceh, Dzidzantún, Motul, Maní, Chapab y Tahmek, manifestaron que recibieron cuentas bancarias “en ceros”, instalaciones sin energía eléctrica, oficinas sin documentos y hasta ambulancias sin funcionar y con llantas desgastadas.

Asimismo, que la CFE cortó la luz a los ayuntamientos de Acanceh, Tahmek y Chapab por deudas por el servicio que le dejaron los alcaldes del trienio 2015-2018.