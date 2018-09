Israel Cárdenas/Milenio Novedades

MÉRIDA.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) “cortó” el suministro de energía al menos a tres ayuntamientos de Yucatán por deudas que dejaron las administraciones que concluyeron su periodo el viernes pasado, lo que generó un perjuicio para miles de familias.

Este martes la CFE suspendió la electricidad a dos plantas de agua potable del Ayuntamiento de Acanceh, lo que afectó a más de 8 mil personas que se quedaron sin el suministro del vital líquido desde temprana hora y hasta el cierre de esta edición.

El alcalde Felipe Medina Chi, emanado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), dijo que “corte” obedece a una deuda de 1.4 millones de pesos que dejó la ex alcaldesa del Partido Nueva Alianza (Panal), Guadalupe Zapata González, por lo cual la paraestatal procedió ayer a suspender la energía eléctrica a las plantas I y II.

Medina Chi agregó que el Ayuntamiento de Acanceh no cuenta con los recursos para pagar la deuda dado que la gestión de Zapata González “dejó en ceros” las cuentas bancarias. Ante ello, sostuvo un encuentro con funcionarios de la oficina divisional de la CFE para llegar a un acuerdo y establecer una promesa de pago.

“La población de Acanceh no tiene la culpa de la mala gestión anterior del Ayuntamiento, es lamentable que el pueblo pague por las irresponsabilidades de otros”, apuntó.

Otros casos

Por su parte, la alcaldesa de Tahmek, emanada del Partido Acción Nacional (PAN), Neyda Heredia Leal, explicó que la CFE les cortó la energía a las tres estaciones de agua potable, de las cuales dos se ubican en la cabecera municipal y una en la comisaría de Xtabay, afectando a miles de ciudadanos que se quedaron sin servicio de agua; asimismo, suspendió la luz del Palacio Municipal y del parque principal.

Heredia Leal agregó que el ex alcalde del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Juan José Gamboa Cetina, dejó una deuda con la paraestatal por casi 400 mil pesos, ya que no pagó julio y agosto, y que recibió una administración quebrada, por lo que interpondrá una denuncia penal en contra del ex edil.

“El Palacio Municipal permanece sin energía, este miércoles debe llegar otro recibo de luz, en el DIF municipal hay una deuda por el pago de leche y despensas por 60 mil pesos”, dijo.

Por su parte, el alcalde de Motul, emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Roger Aguilar Arroyo, dijo que la CFE les cortó el suministro eléctrico al Palacio Municipal y a todas las dependencias por una deuda por 2.5 millones de pesos que dejó el ex alcalde del PAN, Vicente Euán Andueza, correspondiente a junio, julio y agosto.

Agregó que tras una promesa de pago con la paraestatal para aportar el 50 por ciento de la deuda este mes, ayer les restablecieron el servicio.

Denuncia penal

La alcaldesa de Tahmek, por el PAN, Neyda Heredia Leal, declaró que alista una denuncia penal en contra de su antecesor del PVEM, Juan José Gamboa Cetina, por robo y corrupción.