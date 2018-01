La felicidad es darle significado a la vida

José Salazar

MÉRIDA, Yuc.- El programa de radio “Salvemos una vida”, que se transmite por Amor 100.1 FM de Grupo SIPSE, inició 2018 bajo la conducción de Alis García y Mary Liz Escalante y tuvo como invitado al Dr. Ricardo Villanueva, quien abordó el tema “Construyendo tu felicidad en 2018”.

“La felicidad se define como el estado emocional que resulta de realizar una acción para uno mismo. Muchas veces se piensa: si yo tuviera un auto o si esta persona fuera de esta manera… sería feliz. Pero realmente la felicidad no viene de fuera, es interna”, explicó.

El Dr. Villanueva dijo que la felicidad en mucha ocasiones tiene que ver con superar la pereza, algún tipo de rencor o vivencia que “esté deteniendo nuestro desarrollo humano”.

“Al obtener algo material, la felicidad es efímera. No es significativo. Lo que tenemos que hacer más bien es darle un significado a nuestra vida. El bienestar cambia en las diferentes etapas de la vida. Por ejemplo, un adulto mayor no busca tener tantas cosas materiales, sino tener paz y salud. Por el contrario, un joven que está comenzando la vida, que tiene todo su potencial, interés y ganas, sí va a buscar una serie de cuestiones externas que su energía le está pidiendo”, puntualizó.

Agregó que la felicidad es un estado emocional que se asocia con la obtención de logros en la sociedad, en la escuela, la familia, pero “la búsqueda es interna y va en función de lo que se va logrando, que es lo que en consecuencia origina felicidad”, dijo.

Ricardo Villanueva dijo que el ser humano tiene mente racional y mente emocional.

“Por ejemplo, si compro un carro del año y soy feliz, lo voy presumiendo en una falsa sensación de autoestima, pero el carro no es para mí, es para mi cuerpo, no para mi mente. La felicidad depende de la mente, no del cuerpo”, aseguró.

“La mente trabaja con lo intangible, por eso la felicidad viene del valor, la honradez, la responsabilidad, son cosas que no se pueden medir. En cambio las cuestiones materiales sí se miden, entonces el arte de llegar a la felicidad es saber mediar ambos puntos. Eso depende de nuestra educación y de la sociedad en la que vivimos y lo que nos exige”, aseguró.

Mary Liz Escalante preguntó al invitado qué es lo que tendría que hacer una persona para deslindarse de lo externo, de lo material.

“Hay que trabajar en la mente y hacer una conciliación de ideas, de creencias propias. ¿Por qué pienso que las cosas son de cierta manera? ¿Será mejor para mí o para otros? Es cuando la persona comienza a reflexionar y darse cuenta de su estado físico. Hay tres requisitos para estar bien: el primero es saber respirar, tomar suficiente agua y comer los alimentos adecuados. Si los cumplimos, no saldremos del equilibrio”, explicó.

“El cuerpo es donde se encuentran todos los programas y sensaciones que nos van a ayudar a ser positivos o a ser negativos”, añadió.

El Dr. Villanueva dijo que es necesario saber controlar el ambiente partiendo de los tres elementos: respiración, agua y alimentación.

“Tenemos que saber controlar nuestro espacio psicológico personal y equilibrar nuestro cerebro. Por ejemplo, cuando platicamos estamos en un estado beta, cuando comenzamos a enojarnos subimos el patrón cerebral, eso lo vemos en los niños con TDAH, no pueden estar quietos, concentrarse ni estar tranquilos”, dijo.

Alis García comentó que el ser humano por naturaleza desea ser feliz, estar contento, alegre y tener un gozo interno.

“Hablando de cómo poder hacerlo, hay distintas maneras y una de ellas aunque no la tenemos en cuenta porque lo hacemos automáticamente, es aprender a respirar”, apuntó.

Ricardo Villanueva señaló que respirar es la capacidad pulmonar de inhalar la mayor cantidad de aire posible y soltar toda esa masa de aire en un momento dado.

“Respiramos muy rápido, muy superficial y no damos tiempo que se oxigenen todos los sistemas del cuerpo. Les recomiendo este ejercicio, con dos dedos abajo del ombligo, tomen el aire lo más profundo que puedan lentamente hasta llenar toda su capacidad y luego sacarlo. Repitan cinco veces y enseguida cambiará su estado de ánimo”, explicó.

Alis García aseguró que este ejercicio puede hacerse en cualquier momento y lugar para desalojar todo lo malo, lo negativo del cuerpo, hasta dos veces al día.

“Todos los días podemos buscar la felicidad, desde que despertamos hay que buscar el lado bueno de las cosas y compartirlo con los demás, para nuestro bien y el de todos”, subrayó.

El Dr. Ricardo Villanueva dijo que la felicidad siempre viene de ayudar a la vida por ejemplo, alimentar a un animal, regar las plantas, etcétera.

“Personas que se han sacado la lotería se ha visto que la disfrutan un año y luego regresan a los patrones de antes cayendo en estados de tedio y aburrimiento. El primer ambiente en donde se da la felicidad es la familia. Si pudiéramos superar el famoso ‘Síndrome de Caín’ (peleas entre los hermanos) estaríamos mejor. Para esto los padres tienen que fomentar la autoestima, comunicación, reglas y el amor en los hijos. Con esto, la familia funcionará correctamente”, detalló.

Otro aspecto que el terapeuta abordó en este tema es el equilibrio que, dijo, es un estado interno que permite el funcionamiento del cuerpo.

“Les recomendamos que trabajen en el manejo de la ira por medio de ciertos ejercicios. Si la ira no sale va a matizar todas las acciones de la familia. Hay que aprender a liberar las emociones para que la familia funcione”, expuso.

Mary Liz Escalante dijo que a pesar de las situaciones que haya vivido la persona, por muy fuertes, muy tristes que hayan sido en su infancia, puede aspirar a ser feliz identificando en donde están esas emociones negativas y sacarlas.

El Dr. Ricardo Villanueva dijo que el curso “Construyendo tu felicidad” se imparte de manera gratuita en “La Casita” de “Salvemos una vida”, todos los viernes, de 19 a 21 horas.

“Al curso van personas de todas las edades, desde niños de 12 años hasta adultos mayores”, mencionó. “Hoy las cosas han cambiado. Ya no se piensa tanto en que los problemas sean malos. Es como un indicador, mientras más problemas tengamos, mayor capacidad para resolverlos tendremos. Todo lo que se nos presente es un reto. En eso se puede basar la meta de la felicidad, mientras más problemas se resuelvan de la mejor manera, llegaremos a esa meta”, indicó.