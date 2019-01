Fernando Rojas, saca dinero de lo que es gratis

Alicia Carrasco/SIPSE

MÉRIDA, Yuc.- A sus 25 años, Fernando Rojas Sánchez tiene grandes sueños y metas. Este joven yucateco ha revolucionado los negocios dentro de las redes sociales como copropietario y director de difusión y expansión de una de las empresas de mayor renombre dentro de la sociedad yucateca: Creativos Prácticos.

¿Cómo inició la aventura de crear una empresa de redes sociales?

Comenzó como muchas cosas empiezan, resolviendo una necesidad a ti mismo. Mi socio Ricardo Sánchez Marchand y yo estábamos recién egresados de la carrera, no teníamos mucho ingreso, pero nos gustaba salir y queríamos conocer las promociones, por tanto, necesitábamos algo que nos lo dijera.

Aquí el “genio” es Ricardo, quien creó el programa (que encontraba las promociones en Twitter) y de ahí éste empezó a operar; las cosas empezaron a crecer y evolucionaron de forma muy interesante, ya que lo pusimos en una cuenta de Twitter y mucha gente lo empezó a seguir. Fue raro, porque al principio era para que nos dijera a nosotros las promociones y resultó que mucha gente estaba interesada, por lo que nos dimos cuenta de que había una oportunidad de negocio.

¿Hace cuándo sucedió este “hallazgo”?

Empezamos formalmente hace año y medio, pero iniciamos con la idea hace dos años, con una cuenta de Twitter, que ponía diferentes promociones y generaba publicidad viral; poco a poco fue creciendo y ahora realizamos tres servicios diferentes: tenemos un libro que se titula “Twitter para la empresa en cuatro pasos”, que es nuestra marca editorial; también manejamos Promos (en redes sociales), que ya tenemos en Campeche, Cancún, Cozumel, Austin, Texas, y Guadalajara, y por otro lado tenemos el servicio de la administración de redes sociales para empresas. Estamos por lanzar un cuarto servicio, que es una página web que se llama Tweetmycontest.com

¿Desde cuándo iniciaron formalmente la empresa?

En febrero de 2011, a raíz del proyecto nos metimos a una incubadora de negocios que se llama Unico, en mayo de ese año, porque sabíamos que tenía potencial, pero no teníamos ni idea de cómo venderlo ni cómo hacer una empresa, ya que Ricardo es ingeniero y yo soy comunicólogo, de manera que no sabíamos acerca de actas constitutivas ni impuestos, etc. Posteriormente, en agosto del mismo año empezamos a tener nuestros primeros clientes, que fueron algunos hoteles y restaurantes de la región.

¿Se imaginaron la respuesta que tendría este proyecto?

No, nunca te lo imaginas, lo proyectas en papel, te tienes confianza, pero no te lo imaginas. Ahora, en año y medio, ya somos un equipo de 20 personas, cuando empezamos sólo éramos dos, mi socio y yo. Todos los días creces y avanzas un poco, pero nunca nos imaginamos que tendría tanto potencial tan rápido.

Si no tuvieras la empresa, ¿cómo te visualizabas?

Yo trabajaba dando noticias para radio durante las mañanas, y me visualizaba igual, como alguien que busca lo mejor, que quiere conseguirlo, que desea hacer algo que deje huella y que permanezca. Antes de que comenzara esta empresa, me veía como un chavo en busca de oportunidades.

¿Cuál es la magnitud actual de la empresa?

Es enorme, el libro se vende a nivel nacional e internacional por internet, el potencial que tenemos es muy grande, porque el equipo ha crecido. Ahora trabajamos con más de 75 empresas, lo que equivale a un aproximado de 120 cuentas de redes sociales diferentes, tenemos la patente internacional. El programa de Creativos Prácticos, que se utiliza en la cuenta de Twitter de Promos, ya tiene patente en Estados Unidos, de manera que ya podemos comercializar Promos de una manera protegida en casi cualquier país, porque lo tenemos para Estados Unidos, Sudamérica, parte de Asia y Europa.

Independientemente de la creación del programa, ¿qué otra cosa los ha llevado al éxito?

Han sido cuatro cosas: en primer lugar, mucho trabajo y muy duro; en segundo, saber tenerle paciencia al negocio, ya que muchas veces cuando eres joven y abres un negocio y empiezas a tener ingresos quieres gastar en muchas cosas, en viajes, coche, entre otras cosas; sin embargo, hemos sabido que la mayoría del dinero se invierte para seguir creciendo la compañía, de tal forma que sigamos teniendo ingreso.

En tercer lugar, que nos hemos rodeado de un equipo muy padre; el promedio de edad en la empresa es de 24 años, de manera que es joven, pero muy profesional. Y en cuarto lugar, es que así como han creído en nosotros, también hemos creído en la juventud, porque somos jóvenes; eso hace que saques mucho de las personas, porque ellas entienden el concepto de la misión.

¿Qué es fundamental para esta empresa?

El trabajo, que el que entre llegue a laborar; el equipo, pues la gente es lo que nos ha llevado hasta donde estamos, y la constancia y la determinación, ya que no te puedes olvidar de lo que tratas de lograr como empresa, saber hacia dónde vas.

¿Y hacia dónde van?

Ahora nos estamos convirtiendo en franquicia para llevar la empresa a nivel nacional e internacional. A través de la venta de franquicias buscamos expandirnos en México y en otros países.

¿Cómo te ves a futuro?

Por los alcances que tiene este negocio podría ser cualquier cosa, para empezar queremos publicar otro libro, volvernos el referente de manejo de redes sociales corporativas a nivel mundial, éste sería el punto final, a través de la venta de franquicias, estar escribiendo libros, impartir conferencias, tener el equipo más grande y más profesional de redes sociales de México y del mundo, así me visualizo.

¿Cómo has tomado el éxito?

Bien, siempre procurando mantener los pies sobre la tierra, porque tienes que ser lo suficientemente humilde para no presumir, pero por otro lado tienes que creértela porque eres un chavo y muchas veces los grandes empresarios deben ver a alguien convencido de lo que hace, porque no entienden lo que son las redes sociales. De manera que el éxito lo tomamos más que como un adormecedor como un impulso para seguir luchando.

¿Cómo te describes?

Como alguien luchón, con calidad humana, respeto mucho los valores; me importa mi entorno y lo que le pasa a la gente y estoy interesado en poner mi granito de arena para que México y Yucatán salgan adelante.

¿Cuál es tu recomendación para los emprendedores?

Que no se rindan y que sepan que no todas las ideas son malas. Nosotros llegamos con una idea de vender tweets, cuando son gratis. Obviamente la mayoría de las personas no creerán en ti, así que les recomiendo que luchen y se entreguen, estamos en la edad, nunca es tarde, porque cuando somos jóvenes, estamos en la edad de luchar, de salir y apostar por algo diferente en la vida. Así que no se rindan con sus sueños, trabajen duro y hagan un plan de trabajo de sus sueños, porque éstos se despiertan a las seis de la mañana y se duermen a las ocho de la noche.