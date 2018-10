Wilbert Cetina Arjona rinde protesta como Fiscal General

Israel Cárdenas/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- Con el reto de recuperar la confianza ciudadana para que acuda al ministerio público a interponer denuncias, Wilbert Cetina Arjona rindió protesta como titular de la Fiscalía General del Estado, acto tras el cual afirmó que los funcionarios que le acompañarán son gente profesional y que evitará que la contratación de personal por cuestiones políticas.

En sesión plenaria del Congreso del Estado en la que se dio la toma de protesta, se informó que el nombramiento entrará en vigor 24 horas después de que sea publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado.

En entrevista, Wilbert Cetina declaró que trabajará de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y adelantó que ratificará todos los programas y esquemas que en este momento están funcionando bien.

“Total coordinación con el secretario de seguridad pública (Luis Felipe Saidén Ojeda), hoy por hoy tenemos buenos resultados con su gestión, sería tonto ahorita cambiar lo que está bien o está caminando bien, yo creo que todo se debe pero mejorar, y para eso existe la coordinación, que es lo que pretendo al tomar mi cargo, en ver cómo mejor nos entrelazamos porque es la única manera, que quede esto claro. En la intervención y en la procuración de los delitos tiene que haber una coordinación directa e integral entre la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía y entre los jueces que pertenecen al Poder Judicial”.

'Llegar a las personas, no que vengan'

El nuevo abogado del estado, quien tiene 40 años en el ámbito profesional del Derecho, aseguró que trabajará para que la ciudadanía recobre la confianza al acudir al ministerio público.

“Para la confianza primero ofrecí que debemos de veras llegar hasta ellos, no que vengan, tengo el plan de acercarnos, a través de los diputados que se ofrecieron con sus presidentes municipales de cada distrito, hacer realmente una verdadera campaña de concientización de qué derechos tiene sobre todo la gente que está en el interior del estado y que a veces por muchas razones de desconocimiento, de temor, porque a veces hay delitos entre los mismos familiares o vecinos y no se atreven a denunciar”.

Wilbert Cetina adelantó que al entrar en funciones evaluará al personal de la Fiscalía, asimismo que los funcionarios que le acompañarán son conocedores del Derecho y que evitará nombramientos por cuestión política.

“Creemos que la prevención del delito pueda ayudar mucho a que la población conozca cuáles son sus derechos”, declaró el nuevo fiscal general del Estado, Wilbert Cetina Arjona.

“Yo dije que quiero hacer una evaluación entrando, es lo primero, quiero componer lo de adentro, cuando yo ya tenga mi base interna, con mi gente esté dispuesta a cambiar y a seguir lo que tengo yo en mi mente para mejorarlo, para ser eficaces, hay el personal. Si hay algo que aquí se va a evitar va ser que aquí entre gente por cuestiones políticas, esto que quede claro, no me pone este gobierno ninguna persona que me diga por ser amigo de campaña, ustedes lo van a ver quiénes van a ser, no por cuestiones de campaña ni mucho menos van a estar en puestos, estoy tratando de buscar a gente profesional y conocedora del Derecho, nada más, porque es lo que queremos hacer”.

El entrevistado recordó que fue abogado de la empresa ABC Leasing que ganó un litigio en contra del Ayuntamiento de Mérida por el tema de las luminarias, y que al momento de integrar la terna de la cual resultó electo fiscal renunció a continuar la asesoría con la citada empresa.

“Tenemos muchos años de experiencia en el ámbito del derecho penal y todos conocemos de muchas de las carencias que hay en el estado, pero básicamente la impunidad, donde muchos delitos a veces no se denuncian por falta de confianza en las fiscalías, es gente que prefiere no denunciar porque piensa que es largo, tequioso y a veces costoso cuando son de personas que viven en el interior del estado y prefieren no denunciar, la otra forma de impunidad es la que le llaman cuando hay alguna deficiencia, opacidad en la integración de los expedientes, esos son uno de los principales clamores de la sociedad”, dijo ayer Wilbert Cetina.