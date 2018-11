Luis Fuente/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- La Fiscalía General del Estado (FGE) integra la carpeta de investigación en el caso de Naomi C. A., quien fue agredida en la madrugada del pasado domingo en el área de City Center por su ex novio Ricardo C.C., quien está prófugo.

En entrevista, la víctima insistió en que llevará este asunto hasta sus últimas consecuencias porque este sujeto trató de matarla, ya que al estrangularla la dejó inconsciente en dos ocasiones. Ayer publicamos que el Centro de Justicia para Mujeres inicio la carpeta de investigación 1906/2018, por la agresión.

La víctima confirmó que su agresor es sobrino de Martha C., directiva del grupo Indignación, una organización civil dedicada a la defensa de las mujeres para que vivan libres de violencia. La joven señaló que hasta ayer este Grupo no se había comunicado con ella para apoyarla por la agresión que sufrió.

A pregunta expresa señaló: "no sé si ese organismo es una farsa, pero lo que sí sé es que cuando el agresor es uno de sus familiares, no hacen nada”.

Sobre este tema, la tía del joven agresor y prófugo de la justicia, Martha Capetillo Pasos, quien es una de las directivas del Grupo Indignación, se negó a responder a los cuestionamientos del reportero bajo el argumento de que estaba en una reunión importante.

El ataque brutal

La joven agredida señaló que los hechos sucedieron la madrugada del pasado domingo cuando se encontró en los baños de la plaza Magnus con su ex novio Ricardo C.C., con quien terminó la relación hace casi dos años, y el sujeto la acorraló contra la pared y empezó a alterarse.

Un testigo intervino en defensa de la joven y el ex novio lo agredió a golpes, luego intervino un elemento de seguridad, lo que ella aprovechó para huir y cruzó a City Center. Sin embargo, fue alcanzada por su agresor quien comenzó a estrangularla y la arrastraba hacia sitios obscuros.

“Parecía que estaba tomado y drogado, empezó a hablar de que no quería ser homosexual, yo no entendía nada, me ahorcó tantas veces que perdí la cuenta, me dijo que su vida no tenía sentido y que yo no merecía vivir, me dijo que me iba a matar y después se iba a matar, hasta que logró dejarme inconsciente por primera vez”, relató.

Añadió que cuando despertó, Ricardo hablaba consigo mismo, por lo que aprovechó para correr y llegar a la avenida Andrés García Lavín, donde de nueva cuenta fue atrapada por este sujeto. A jalones cruzaron la venida y la estampó contra una reja y comenzó a ahorcarla de nuevo hasta volver a dejarla inconsciente.

Cuando recobró el conocimiento estaba rodeada de varias personas, quienes llamaron a la policía y a su madre. Al lugar llegó una ambulancia que la trasladó a un hospital privado, donde se le diagnosticó esguince cervical.