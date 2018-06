MÉRIDA, Yuc.- A pesar de que el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Eduardo Batllori Sampedro, aseguró que antes de que termine este sexenio se construiría una segunda planta de separación de residuos sólidos, ésta no se llevará a cabo debido a que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) “frenó” los recursos.

“Ya teníamos el proyecto elaborado, pero la dependencia federal del Medio Ambiente bajó el recurso, lo que es una lástima y un golpe para nosotros, porque en una planeación regional es difícil convencer a los presidentes municipales, así como prever la logística de esta construcción”, explicó.

Dijo que el retiro de los montos del Ramo 16 ha sido complicado no solo para concretar esta obra, sino otras muchas que necesitan los recursos, pero para ello se necesita solicitarlos a la federación.

“Semarnat dijo que no tiene suficiente presupuesto, aunque ya habíamos firmado convenios y se nos cayó. Lo que necesitábamos invertir era alrededor de 70 millones de pesos, ya teníamos una parte en cuestión de voluntad política, pero si se quiere seguir con el proyecto se tendría que empezar de nuevo, casi por completo”, explicó.

Al ser el final de la administración, surge el problema de tener que hacer de nuevo las alianzas intermunicipales y generar una voluntad política.

Otro de los problemas es que los municipios no cuentan con recursos para aportar en este tipo de planes, debido a que no cuentan con recursos que procedan del cobro de la recoja de la basura, debido a que la mayoría no lo hace.

“Espero que en el próximo gobierno instaure una comisión estatal para el manejo de residuos sólidos para que haya recursos estatales suficientes y puedan manejar la basura en todo el Estado y ayudar a los municipios que no tienen la capacidad técnicas, humanas y financieras”, expresó.

La segunda planta de separación de residuos sólidos se planeaba instalar en Kanasín y serviría para atender a 13 municipios cercanos comprendidos en la zona hidrogeológica. Con este proyecto también se pensaba ampliar las celdas del relleno sanitario de ese municipio, debido que se encuentra saturado.