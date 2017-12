Piden a un experto para el Fideicomiso de turismo de congreso

MÉRIDA, Yuc.- La decisión de nombrar al director general del Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán, que es facultad del Gobernador de acuerdo con el decreto 547, se tomará con el consenso del sector empresarial, que forma parte del organismo, consideró Saúl Ancona Salazar, secretario estatal de Turismo.

El 24 de noviembre pasado se publicó en el Diario Oficial del Estado este decreto, en que se establece que el Fideicomiso tendrá una duración de 30 años y podrá tener el carácter de irrevocable en términos del artículo 100 del Código de la Administración Pública.

También señala que el Gobernador es quien lo designa, pero esto significa que la próxima administración lo puede remover. Ancona Salazar considera que quien sea nombrado tendrá que tener un perfil que garantice el respaldo del sector empresarial para evitar que ese puesto sea un manejo según el periodo de gobierno, se trata de obtener resultados.

Por su parte, el presidente del Consejo Empresarial Turístico de Yucatán (Cetur), Jorge Escalante Bolio, indicó que el director del Fideicomiso del Centro Internacional de Congresos no debe ser visto como un puesto político o favor gubernamental, debe ser un especialista, desde hace un año se está trabajando en que el Gobernador lo nombra y el Fideicomiso lo ratifica, aunque no está así en el decreto, pero dado que hay acuerdo previos, deben respetarse.

También le preocupan las aportaciones, porque sin dinero no hay avances y en el decreto no están los recursos del impuesto hotelero, ni del 2 por ciento de un radio de empresas que rodean el Centro de Convenciones, por lo que esperan que estas situaciones, que ya se habían hablado, se corrijan poco a poco porque se acordó que no quieren que se convierta en un “elefante blanco”.