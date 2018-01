Mérida, Yuc.- En Yucatán, los accidentes de tránsito vinculados con motocicletas son la primera causa de mortalidad, de acuerdo con especialistas del Colegio Yucateco de Ortopedia y Traumatología, A.C.

En los primeros días de 2018 se han registrado dos muertes de motociclistas, uno no llevaba el casco adecuado y otro ni siquiera portaba esta protección.

En 2017, fueron 66 las personas que perdieron la vida en accidentes de tránsito cuando iban a bordo de ese tipo de vehículos, muchos de ellos no contaban con el casco adecuado para protegerse.

“Un casco seguro protege un 72 por ciento al motociclista de sufrir un traumatismo craneoencefálico grave y reduce en 39 por ciento la probabilidad de muerte si lo lleva abrochado. No debe haber justificación alguna para no utilizarlo”, aseveró Rodrigo Ramírez Victoria, secretario técnico del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes en Yucatán.

Indicó que un casco seguro debe contar con un revestimiento interior de 2.5 cms de poliestireno y pesar alrededor de 2.5 kg. Este artículo, mencionó, tiene un costo promedio de 400 pesos.

“Es importante señalar que los cascos de motociclista caducan, tienen un tiempo de vida de entre tres y cinco años. Posterior a este lapso es necesario cambiarlos. El no tener en cuenta esto puede costarle la vida al conductor, ya que el material con el que está fabricado el artículo con el paso del tiempo se endurece y al momento de un accidente, no cumplirá la función de redistribuir el golpe”, afirmó el entrevistado.

El doctor Ramírez Victoria dijo que luego de un accidente, si el casco está agrietado o es muy viejo, lo mejor es desecharlo, cortarle los cordones y evitar venderlo para que lo use otra persona, ya que estaría poniendo en riesgo su vida.

“El contar con un casco adecuado no es una inversión muy fuerte ya que es un artículo que va a proteger de manera adecuada al motociclista por cinco años. Sin embargo, muchos se preocupan más por evadir una infracción de tránsito que por su seguridad y en caso de portarlo optan por el más económico”, advirtió.

Destacó que la Secretaría de Salud ha trabajado intensamente en la promoción y difusión de siete puntos preventivos entre la población, que de no cumplirse se estaría poniendo en riesgo de sufrir un accidente.

Estos puntos son: el uso del cinturón de seguridad, de sistemas de sillas infantiles en los automóviles, evitar distractores como el teléfono celular al momento de conducir, evitar el consumo de bebidas alcohólicas, respetar los límites de velocidad, el ya mencionado uso de cascos en motociclistas y en el caso de los peatones, fijarse bien al momento de cruzar las calles.

“Una vez que incurrimos en conductas que representen un factor de riesgo, es muy probable que nos veamos involucrados en un accidente. Es importante evitarlos para que no resultemos afectados y afectemos a otras personas”, finalizó.