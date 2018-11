Milenio Novedades

MÉRIDA, YUC.- Mirna Manzanilla Romero, directora del Instituto Tecnológico de Mérida, hizo un llamado para que los maestros del plantel cumplan con el programa de clases establecido, independientemente que estén realizando un paro de labores los lunes, donde los únicos perjudicados son los estudiantes.

“A pesar del paro que están realizando los maestros del plantel, paras unirse a sus homólogos de todo el país, el programa escolar se debe cubrir en su totalidad, ya sea en su modalidad a distancia o presencial, pero se tiene que abarcar todos los temas del curso”, indicó.

Agregó que la postura del instituto no es aplicar descuento a los profesores por no acudir al centro laboral, ya que esto no beneficia a nadie, sino llegar a un acuerdo con ellos para que las clases perdidas las recuperen los jóvenes de alguna manera.

La académica precisó que este problema del paro de labores es un tema a nivel nacional, “una situación que está politizada por los diferentes grupos internos del sindicato debido a los cambios que vienen en el país”.

“Hemos sido muy respetuosos de las manifestaciones de los maestros, pero sí les hemos pedido a los estudiantes que asistan, que demanden la impartición de todas las clases a las que tienen derecho y a los profesores los invitamos a que cumplan otorgando ese servicio por el que les pagan”, manifestó la directora del plantel educativo.