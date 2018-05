MÉRIDA, Yuc.- El Producto Interno Bruto (PIB) del Estado disminuyó de 3.9, en 2016, a 2.8, en 2017, lo que indica un menor crecimiento, el cual se debe a la baja en las actividades terciarias (servicios, comercio y turismo), de acuerdo con el análisis del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) de Yucatán.

El informe “Indicadores económicos del estado de Yucatán”, preparado para el IMEF por el Cuerpo Académico de Economía y Finanzas de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), destaca que al cierre de 2017 las actividades del sector primario (agropecuario) tuvieron un mayor impulso.

En cuanto al empleo, la Población Económicamente Activa (PEA) cerró con 62.5 por ciento en Yucatán, superior al promedio nacional que fue de 57.4 por ciento. Sin embargo, el IMEF remarcó que la tasa de informalidad laboral es de 62 por ciento y que la mayor parte de la Población Inactivamente Activa (PEI) corresponde al sexo femenino, con 73 por ciento.

“Destaca la cifra de informalidad pero también se requieren mayores oportunidades para las mujeres en el mercado laboral de nuestro Estado. Por otra parte, hablemos de pobreza. En el cuatro trimestre el PIB fue de 1.5, es decir el Estado muestra una desaceleración en el crecimiento”, indicó Francisco Álvarez Cuevas, presidente del IMEF Yucatán.

Señala el IMEF que el Estado muestra una desaceleración en el crecimiento. (Jorge Acosta/Milenio Novedades)

“En el IMEF creemos que más que haber programas asistencialistas se deben crear esquemas que enseñen a la gente a crear su propio ingreso. Cuando hablamos de un PIB del 1.5 y vemos que la tasa de crecimiento poblacional es de 1.8, la pobreza no reducirá sino que va a subir y eso no incluye la migración de otros estados a Yucatán. Tenemos que trabajar en subir el PIB para reducir la pobreza sin programas asistenciales. El tema no es dar o no hacer programas, pero tiene que tener un trasfondo”, abundó.

Foro IMEF

En el octavo Foro IMEF 2018 “El México que todos queremos” se analizarán temas como innovación y tecnología, infraestructura, política económica y nuevos modelos de negocio.

También se analizarán las tendencias electorales con el conferencista José Carlos Campos Riojas, director general Massive Caller y los escenarios económicos postelectorales, con Ernesto O’Farrill Santoscoy, presidente de Bursamétrica.

El evento se llevará a cabo el próximo 6 de junio, de 8 a 19 horas, en el Hotel Hyatt Regency Mérida.