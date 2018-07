Imss ofrece en clínicas información sobre salud sexual

MÉRIDA, Yuc.- Con el fin de informar a la población en general acerca de planificación familiar y la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuenta en sus clínicas de Medicina Familiar, con módulos en donde se puede acceder a consejería acerca de estos temas.

Cabe señalar que en Yucatán, tanto los embarazos no planeados como las ITS, presentan altos índices entre adolescentes y adultos jóvenes. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, tres de cada diez embarazos se registran en menores de 18 años.

En cuanto a la salud sexual, de acuerdo con Información del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SISNAVE) de la Secretaría de Salud federal, Yucatán reporta una tasa de incidencia en sífilis de 12.72 infectados por cada 100 mil habitantes, la cual supera la media nacional que es de 3.26 registros por cada 100 mil. La mayoría de los casos se da en jóvenes de entre 15 y 25 años de edad.

Cabe señalar que las mujeres embarazadas con sífilis, pueden transmitir la infección a sus bebés en gestación, incluso, puede causar que el bebé nazca con bajo peso, prematuro o presentar la muerte.

Hasta el 29 de junio, se han confirmado 153 casos de sífilis en Yucatán (111 en hombres y 42 en mujeres). La cifra prácticamente triplica la que se presentaba el año pasado a la misma fecha que era de 52 contagios. El total de casos de esta enfermedad al concluir 2017, fue de 188 casos.

En los módulos de planificación familias del IMSS se ofrece información sobre métodos definitivos de planificación como la vasectomía y la ligadura de trompas de Falopio (Oclusión Tubaria Bilateral); así como orientación y métodos no definitivos como el dispositivo intrauterino (DIU) y los preservativos.

“Invitamos a la población tanto derechohabiente como no derechohabiente para que se acerque a los módulos y conozca acerca de la prevención de infecciones de transmisión sexual para que pueda tomar decisiones acertadas, libres y sin tabúes culturales. Esto es importante porque de esta forma no solo se están protegiendo sino también a sus hijos”, señaló la jefa de Trabajo Social del Hospital General Regional No. 12 (Benito Juárez), Carolina Mijangos Orozco.

Explicó que los métodos de planificación familiar permiten espaciar el nacimiento de un nuevo integrante de la familia o protegerse de un embarazo no planeado. Además, algunos métodos son fundamentales para protegerse de las Infecciones de Transmisión Sexual.

Atención integral a mamás

Carolina Mijangos también mencionó que en el IMSS también se otorga a las mujeres embarazadas consejería y educación integral sobre este tema de manera didáctica y comprensible, basándose en los valores y necesidades de salud de acuerdo a la edad de cada una.

“Es importante señalar que en los hospitales del IMSS, posterior al parto, las mamás reciben de un equipo multidisciplinario del área de Gineco-Obstetricia, información sobre las alternativas que tienen de planificación familiar para que cuando sean dadas de alta, cuenten con herramientas para proteger su salud reproductiva”, aseveró.

La entrevistada puntualizó que la efectividad y seguridad de los métodos anticonceptivos depende en gran medida de su uso correcto y que la elección del método a utilizar para planificar la familia, depende de la condición de salud de cada mujer, las necesidades personales y sus expectativas reproductivas.

“Los métodos anticonceptivos definitivos son procedimientos quirúrgicos que no impiden a la mujer o al hombre continuar con su actividad sexual. Para la mujer se realiza la oclusión tubaria bilateral (OTB), conocida comúnmente como ligadura de las trompas y para el hombre la vasectomía sin bisturí”, agregó la trabajadora social.

Por último destacó que es conveniente realizarse una valoración médica antes de iniciar cualquier método anticonceptivo, seguir estrictamente las indicaciones y acudir a las citas que otorgue el personal de salud.