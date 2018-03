H. Chablé y W. Sierra/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- No hay fecha que no se cumpla ni plazo que no llegue. Hoy, después de más de 200 días de ayuno de beisbol de la LMB en la entidad, el parque “Kukulcán Álamo” volverá a encender sus luces para dar cabida al primer partido en casa de los Leones de Yucatán, dentro del campeonato uno de la temporada 2018, enfrentando ni más ni menos que a sus acérrimos rivales, los Tigres de Quintana Roo.

Durante muchos años yucatecos y quintanarroenses han protagonizado tremendos duelos en temporada regular y en instancias importantes en postemporada, como es el caso de la final de la Zona Sur.

Ahora, esa rivalidad tendrá un ingrediente extra ya que Roberto “Chapo” Vizcarra, manager de los melenudos, es uno de los jugadores íconos de los bengalíes, a los que enfrentará por primera vez en un partido de la LMB.

Vizcarra fue el último manejador que hizo campeones a los Tigres en aquella temporada 2015, en la cual en la final sureña dieron cuenta de los selváticos, quienes en ese entonces eran piloteados por Wilfredo Romero.

Cuando se hizo oficial la llegada del “Chapo” a la organización melenuda, el mismo Erick Arellano Hernández, presidente ejecutivo del club, mencionó que una de las cosas que orillaron a la llegada de Vizcarra fue la manera en que enfrentó a los Leones en esa final que se terminó por definir en 7 partidos.

Otro pelotero de pasado tigre que enfrentará a su ex equipo es Sergio “El Cuate” Contreras, que a pesar de su veteranía es uno de los jugadores de confianza de Roberto Vizcarra, ya que sus más de 13 temporadas en la LMB lo respaldan. La lista de beisbolistas que han jugado con los dos equipos es larga, algunos casos son Kevin Flores, Albino Contreras, el fallecido Carlos “El Gato” Gastelum, Jesús Barraza, Willie Romero, Pedro Castellano, Raúl Sánchez, entre otros más.

Nuevas armas

Los de bengala, ahora dirigidos por Tim Johnson, muestran una cara diferente a la campaña anterior y para esta edición se reforzaron a la ofensiva con José “Chapo” Amador, Luis Mauricio Suárez y Jason Bourgeios, quienes se encargaron de ganar la serie frente a Piratas de Campeche, en el “Nelson Barrera Romellón”.

Por su parte, los yucatecos hicieron buen papel en bateo y pitcheo logrando barrer a los Olmecas de Tabasco y de manera rápida se han colocado en el liderato de la Zona Sur.

Los lanzadores José Samayoa, Jonhatan Castellanos y Ronald Belisario, así como los bateadores Alberto Callaspo, Iván Araujo, José Juan Aguilar y Rubén Sosa fueron los que más destacaron en la primera serie de la temporada.

Para la serie entre felinos, Pablo Ortega y Yoanner Negrín se enfrentarán en el juego 1; Jesús Castillo hará lo propio ante el veterano de Venezuela Freddy García, en el segundo de la serie, y en el último partido se dará un duelo entre los estadunidenses Barry Enright y Paul Clemens.