Patricia Itzá/Milenio Novedades

MÉRIDA, YUC.- La Policía Municipal de Mérida aún cuenta con 40 vacantes, ya que después de emitir una convocatoria solo fueron contratados 10 elementos.

Esto a pesar de tener buena respuesta, pero no todos contaban con los requisitos ya que ahora las evaluaciones para ser admitidos son más “estrictas”, además otro de los factores es que no cuentan con la escolaridad mínima que se requiere.

Solo unas cuantas personas aprobaron el examen de control de confianza y su curso de formación inicial, así como no haber tenido antecedentes en otras corporaciones debido a que se revisó a nivel nacional.

“Lanzamos una convocatoria para contratar a ex policías, pero vimos que durante ese proceso se tuvieron complicaciones debido a que se exigió importante documentación que si no se cumple no pueden ser contratados”, detalló el director de la Policía Municipal, Mario Arturo Romero Escalante.

Señaló que sí acudió un número importante de interesados para ser contratados, hasta los que se habían dado de baja en años anteriores como policías estatales o municipales, debido a que antes la contratación se realizaba si solo se contaba con secundaria, pero actualmente el grado mínimo académico que se admite es medio superior.

“La situación de no encontrar elementos de seguridad idóneos es un problema que no sólo se ve en el estado, es en general en todo el país.

Durante la reunión nacional de seguridad pública municipal que se realizó en Saltillo se abordó el tema de las dificultades que se presentan para contratar policías”, indicó.

La convocatoria sigue abierta, pero es difícil que se contrate a un elemento debido al cierre del año fiscal.

¿Quieres ser parte de la Policía Municipal?

Estos son requisitos:

Haber pertenecido a una corporación policiaca al menos por un año

Acreditar el curso de formación inicial

Vigencia en los exámenes de control de confianza

Clave Única de Identificación Policial (CUIP)

Estatura mínima de 1.60 m en el caso de las mujeres y 1.65 m para los hombres

Documentación en original y copia:

Acta de nacimiento

Certificado de bachillerato o licenciatura

Cartilla Militar

CURP

Credencial de elector

Licencia de manejo (vigente)

Comprobante domiciliario (no mayor a 3 meses)

Carta de antecedentes no penales

Dos cartas de recomendación

Carta de baja de la corporación

Recepción de Documentos:

Policía Municipal: Calle 57 número 459 entre 52 y 54, Colonia Centro