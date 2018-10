Milenio Novedades/Mérida

En Mérida son objeto de violencia de género o discriminación un alto índice de las 26 mil mujeres que viven en las 42 comisarías y subcomisarias, donde realizan alguna actividad productiva que genera una derrama económica en beneficio de sus comunidades.

Fabiola García Magaña, directora del Instituto Municipal de la Mujer, informó que al mes son atendidas alrededor de 350 mujeres, de las cuales el 30 por ciento son de Progreso, Kanasín, Umán y otros municipios cercanos que buscan un apoyo en el Instituto.

Al día se reciben de 15 a 20 llamadas diarias, entre las que destacan orientación, crisis emocional, riesgo personal, las cuales son vinculadas a la Policía Municipal o la Secretaría de Seguridad Pública, para su oportuna atención.

Explicó que en las comisarías así como en el interior del Estado la violencia suele verse como algo normal, porque las mujeres están en una situación más vulnerable, no tienen los servicios de la ciudad o no han accedido a ellos, tales como: salud, educación, atenciones, entre otros, por los que no tienen muchas opciones como las de la capital yucateca.

“El Instituto Municipal impulsa a las mujeres para que puedan combatir estos males sociales, a través de programas y proyectos donde ellas puedan capacitarse para emprender sus proyectos y con ello empoderarse”, aseguró García Magaña.

Se busca posicionar a las mujeres en su quehacer, cuidar lo cultural y las raíces, a través del empoderamiento económico que puedan tener. Tiene que ir de la mano la sensibilización de la violencia con los derechos humanos, enfatizó.

El refugio duplicará su capacidad, de ocho a 16 núcleos familiares y el próximo sábado se inaugurará la sede Sur del Instituto Municipal de la Mujer, donde se buscará aumentar la atención en esa zona vulnerable de la ciudad.

Cabe mencionar que “La Línea Rosa” cumple un año y será llevada a las comisarías y subcomisarias de Mérida, porque las mujeres ya tienen acceso a la tecnología, con lo que se busca reforzar y posicionar esta aplicación.