Víctor Caballero invita a meridanos a fomentar una cultura ambiental

MÉRIDA, Yuc.- En el marco del Día de la Tierra, el candidato del PRI a la alcaldía de Mérida, Víctor Caballero Durán invitó a los meridanos a formar parte de una cultura ambiental a favor de nuestra ciudad, que cada quien haga su parte para cuidar éste nuestro gran hogar.

“Con pequeñas acciones podemos hacer grandes diferencias”, dijo el aspirante, quien alentó a impulsar acciones para mantener limpias nuestras calles, parques y avenidas sin basura, usar racionalmente el agua y no verter aceites y otros líquidos tóxicos al subsuelo.

Recalcó que en esta misión de tener un mundo más sano, todos podemos contribuir, “en familia podemos hacerlo y no necesitamos pensar en obras titánicas”. “Podemos comenzar con cosas tan sencillas como apagar las luces que no ocupemos, no tirar basura en las calles y limpiar la acera del frente de nuestras casas”, indicó.

Una de las políticas públicas a impulsar desde el Ayuntamiento de Mérida es el de promover la cultura ambiental con acciones como la separación, reutilización y reciclaje de los desechos, y darle a éstos un destino y un tratamiento final adecuados, lo que en la actualidad no se hace, puntualizó.

“No es posible seguir teniendo basureros a cielo abierto y seguir con el actual sistema de recolección que no discrimina lo orgánico de lo inorgánico. Debemos terminar con la pasividad de gobiernos municipales que no han atendido este problema de manera integral”, recalcó al candidato a presidente municipal.

Respecto del agua, no es un secreto que una de las grandes preocupaciones de la humanidad será disponer en el futuro del recurso hídrico, que en nuestro caso es abundante, pero ya está contaminado, entonces, hay que emprender desde ahora acciones para frenar y revertir esta situación, subrayó.

“Como todo padre de familia, me preocupa que, Daniela y Pamela, mis hijas, en un futuro no puedan tener la certeza de disfrutar de agua apta para el consumo humano, por eso, la cultura ambiental debe incluir el cuidado del agua, emprender acciones para evitar el desperdicio y la contaminación”, añadió.