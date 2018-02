Janal pixán legítimo

Nadie podrá imaginarse la emoción y alegría que inunda mi alma por haber tenido la gran dicha de presenciar lo más bello de nuestra cultura desde una zona rural. Como ya les he platicado, realizo mi servicio en una comunidad maya donde el verdadero janal pixán “se apersona”; aquí se vive cada creencia al pie de la letra, sin concursos de altares, pues cada quien lo construye como si fuese el ganador cumpliendo con cada requisito, pues los hacen con amor y esperanza de que sus amados regresen.

La mejor parte de esta comida de ánimas es la que le toca a los vivos, en especial si eres el doctor del pueblo al que amablemente le cae una lluvia de pib. Sepan ustedes que quien hace el pib y lo regala tiene que verificar que se coman todo el pedazo, ya que, si no lo acabas, serás castigado por los muertos. De igual manera aprendí que el insulto más grande para un difunto es hacer un pib no tradicional como el sonado pib vegano, el cual los mayas catalogaron como una desgracia y al que un amigo acertadamente llamó perversión cultural.

Sepan ustedes que hay cuatro clases de personas que no pueden hacer pib, según la tradición: las embarazadas, las menstruantes y las que tienen dos remolinos en su cabello, ya no quedaría bien la masa, tampoco podrás cocinar ni comer si tu difunto falleció hace menos de un año, ya que las ánimas sólo pueden volver a la tierra una vez cada 365 días, así que no serviría de nada hacer un pib para alguien que no vendrá.

La cultura es magia pura y es nuestro deber defenderla, lo cual lograremos si diferenciamos las tradiciones gringas de las nuestras ¿Se pueden disfrutar ambas? ¡Claro! Pero todo a su manera y tiempo.