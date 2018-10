Félix Zapata/SIPSE

UMÁN.- El pesista yucateco Mauricio Canul Facundo nos recibió en su hogar, situado en la comisaría de Dzibikak, en el municipio de Umán, en donde platicó sobre su vida personal, deportiva y su sueño educativo.

Luego de lograr una medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, el halterofilista sigue entrenando en busca de mantenerse en forma rumbo a futuras competencias.

Portando el uniforme de México, el cual lució en Argentina, el atleta de 16 años de edad salió de su casa, una pieza de 3x4 metros, donde su madre y hermanos duermen, comen, observan la televisión, estudian y viven en el calor del hogar que le ha permitido a Mauricio y su familia crecer y desarrollarse.

El ganador de bronce dijo que este reconocimiento logrado en Buenos Aires lo tiene tranquilo y con los pies en la tierra, ya que al obtenerlo supo la importancia que tiene, pues su esfuerzo, trabajo y sacrificio han sido recompensados.

“Me siento contento, ya que es un sueño que tenía desde que comencé, llevó 6 años en este deporte, hemos trabajado fuerte para poder llegar a este nivel, nos seguimos preparando para más competencias, estoy feliz por el resultado que se dio”, dijo.

Mauricio añadió que ahora tiene que seguirle echando ganas. “Si quieres ser alguien en la vida tienes que ser constante”, expresó.

Los inicios

Recordó sus inicios, en los cuales gracias a un primo le tomó amor y pasión al deporte que lo tiene en este momento como un relevante. “Mi primo me invitó a practicar la halterofilia, y pensé que solo era un deporte nada más para hacer físico, y estuve un mes entrenando”, declaró.

“Dejé de entrenar porque me gustaba el ‘break dance’, entonces Félix Molina (entrenador) y mi primo me convencieron de que regresara; volví y hasta que fui a competir me di cuenta de lo que era en realidad este deporte y me gustó”, mencionó con una amplia sonrisa en el rostro.

Mauricio externó sentirse contento “porque mi mamá me estuvo apoyando todo este tiempo"

Al mismo tiempo dijo que han pasado por muchas carencias, pero el sueño y las ganas nunca han decaído.

“He pasado por muchas cosas, situaciones como lesiones en las rodillas y ver cómo mi mamá tenía qué hacerle para sacarnos adelante, y lo hemos logrado”, afirmó.

El sueño

Estando en el patio de su casa, se observó una excavación y se le cuestionó para qué era ese hueco. Mauricio, un tanto apenado, respondió: “Estoy empezando a construir para ampliar un poco más el cuarto donde estamos”.

-¿Tienes el material para empezar?

“No, poco a poco lo estamos comprando”, señaló.

-¿Le pedirías algo a alguien para cumplir este proyecto?

“Si me pueden apoyar, se los agradecería mucho que me ayuden con un cuarto más, ojalá”.

Y es que Mauricio y su madre, doña Magdalena Facundo, juntos han ido ahorrando para ir comprando un par de sacos de cemento cada vez que pueden, pero eso no es suficiente.

La casa de Mauricio es apenas de un cuarto donde está todo junto, pues el joven es un atleta más que como muchos otros, de escasos recursos, con su esfuerzo y dedicación ahora le brinda una alegría al Estado.

La casa en la que vive Mauricio junto a su familia.

Cariño de madre

El deportista de halterofilia, que además estudia la preparatoria en el Centro del Alto Rendimiento Deportivo (CARD), agradeció a una persona en especial: su señora madre.

“Gracias por todo lo que ha hecho por mí, esté segura que se lo voy a recompensar todo”, dijo mientras su progenitora soltaba algunas lágrimas de emoción.

Por su parte, doña Magda, oriunda de Coatzacoalcos, Veracruz, dijo sentirse contenta por este logro de su vástago, el cual le ha traído muchas felicitaciones en las calles de la comisaría de Dzibikak.

“Me siento feliz porque mi hijo ha logrado lo que siempre ha querido, ha entrenado fuerte; le doy gracias a Dios y siempre lo voy estar apoyando”, dijo.

Con 3 hijos, doña Magdalena siempre ha trabajado y ha conseguido sacar adelante a su familia, pues “es como digo, vale la pena el sacrificio, esta vez ganó y siempre ha triunfado, a veces no hay para su pasaje, pero voy a pedir prestado y ya luego veo cómo devolverlo”.