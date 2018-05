SIPSE

KANASÍN, Yuc.- Las calles de esta ciudad nuevamente fueron testigos de un violento asesinato con tintes sentimentales, pues un sujeto fue asesinado por el amante de su mujer tras sorprenderlos juntos en un predio de este municipio.

Según datos recabados, los hechos se presentaron la madrugada de este sábado en el fraccionamiento Las Flores de Kanasín.

A un predio de la calle 14-B llegó Ángel B. C., de 33 años de edad, quien presuntamente encontró a su pareja sentimental, Leydi M. C. E., acompañada del supuesto amante de la mujer, Juan S. M. C.

Tras sorprenderlos juntos, Ángel comenzó una acalorada discusión que poco a poco fue subiendo de tono, hasta que Juan agarró un arma blanca y se la clavó en el pecho a Ángel, quien falleció a los pocos minutos. Su cuerpo quedó tirado en la calle.

Gente que se percató de lo que ocurría llamó de inmediato a las autoridades. Los policías arrestaron al presunto homicida para ponerlo a disposición de la autoridad ministerial.