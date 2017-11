La independencia

La palabra independencia ha sonado en mis oídos en los últimos días, quizá semanas, mucho más que en los últimos años no sólo por las aspiraciones separatistas de Gran Bretaña de la Unión Europea o Cataluña de España, sino por otras historias escuchadas a mi alrededor sobre la libertad que creen tener quienes quieren componer sus males responsabilizando a los otros de sus acciones.

Independencia significa que se es autónomo y que no se tiene dependencia de otro, pero en este siglo de tanta globalización no entiendo la aspiración de estar en solitario. De pretender que no estar en sociedad con otros nos puede salvar de la mala economía, porque al final todo es cuestión monetaria, me parece.

Demostrado está que, inclusive en el medio del espectáculo, se buscan socios para montar dúos que dejen mayores éxitos en sus seguidores, y qué decir de los shows que no pocos cantantes nacionales hacen para compartir escenario, imagino que gastos y taquilla también; inclusive hay grupos de cantantes que presentan un único show donde reúnen a muchos.

Ahora las elecciones en México llaman a los candidatos independientes a inscribir sus aspiraciones en primera instancia ante la autoridad, para más tarde buscar la simpatía de los electores. Entonces tenemos 33 inscritos en Yucatán y me pregunto: si no pudieron obtener un puesto de elección popular en una organización política que los acogía y protegía, ¿por qué creen que pueden solos?

Seguramente hay algunos que sí lograrán su objetivo, como es el caso del Bronco, que hasta esta fecha no me ha convencido de ser diferente a los demás. Espero que alguno encuentre el camino para convencer a los ciudadanos de que son la mejor opción, hasta ahora los números son sólo eso.

Por eso yo aprovecho que es lunes y que soy totalmente gregaria para disfrutar el inhábil alrededor de buena compañía.