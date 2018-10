La Justicia como circo mediático

Sería casi imposible sustraerse de la atención mediática que ha recibido el caso de la pareja detenida en relación con diversos casos de feminicidio en Ecatepec, Estado de México, un territorio donde ese delito, o bien homicidios con características feminicidas, ha mantenido altas tasas de ocurrencia, aun cuando se declaró una Alerta de Violencia de Género (AVG) desde hace más de tres años en 11 municipios, entre ellos Ecatepec de Morelos.

Además de las acciones preventivas a que se comprometió el gobierno encabezado entonces por Eruviel Avila, derivadas de esta declaratoria, cobran mucha relevancia, a la luz de este caso, las que se refieren a las investigaciones que tienen lugar cuando las autoridades ministeriales tienen bajo su cargo el procesamiento de un asunto de esta naturaleza y que deben basarse en la investigación científica y las pruebas y no solo en la declaración de un imputado, si es que realmente se quiere dar respuesta a las víctimas indirectas y esclarecer en verdad el caso.

Es entendible, aunque no justificable, que los medios de comunicación centren su atención en las “horribles declaraciones” del “Monstruo de Ecatepec”, cosa que además llama la atención porque, de ser auténtica esa grabación, no debería estar circulando en los medios de comunicación o redes sociales, no por el tema tan vilipendiado del principio de presunción de inocencia, sino porque este manejo mediático trastoca la objetividad de la investigación, cuestión que afecta, sobre todo, a las víctimas y al debido esclarecimiento de los hechos, sobre los cuales, a estas alturas, ya ha sido vinculada la pareja.

Estas filtraciones, de ser verídicas, no ayudan al proceso, por el contrario, crean una atmósfera que distrae la atención y convierte la impartición de la justicia para las víctimas en un circo mediático plagado de historias que sirven para el entretenimiento de las mayorías y “calientan” el ambiente para dar para una culpabilidad adelantada.

Pruebas, investigación y evidencia es lo que realmente se requiere en casos como éste y en todos. Y esas corresponde a los fiscales investigadores llevarlas al juez, no a los medios.