La vida, experiencia de Dios en la tierra

MÉRIDA, Yuc.- La terapeuta en Decodificación, Constelaciones y Angeles, Verónica Fuentes Garza, dijo que la vida es la experiencia de Dios en la tierra y por tanto todos tienen que aprender de ello y ser mejores cada día.

Al asistir como invitada al programa radiofónico Salvemos Una Vida, que se transmitió ayer por Amor 100.1, bajo la conducción de Alis García y Esperanza Nieto, la especialista platicó sobre su experiencia como terapeuta, la cual ha sido diferente y enriquecedora.

Señaló que desde pequeña tiene cierta sensibilidad, percibía muchos colores, sensaciones y no sabía lo que era, por lo que esto la motivó a estudiar para interpretar qué le sucedía, “no como una forma intelectual, sino como experiencia y comencé a darme cuenta que todo tiene una causa”.

“Si una persona tiene un color verde es porque tenía un arcángel y estaba haciendo una sanación, entonces empecé a acercarme a esto por una necesidad, pero al ir entendiendo me fui apasionando cada vez más al ver lo complejo que es el ser humano, pero también de lo mágico que es”, apuntó.

Alis García mencionó que todos los seres humanos vienen a la Tierra con la misión de ser algo en la vida y siempre hay un para qué más que un por qué estar.

Desde su experiencia, Verónica Fuentes señaló que “la vida es la experiencia de Dios en la tierra”, ya que es fuente, divinidad y luz, y cualquier cosa que hace que el corazón lata todos los días.

“Entonces el que Dios se manifieste en la Tierra a través de todas las personas, en una primera instancia, es espectacular; por supuesto que en este planeta hay dualidad, por lo tanto hay alegría, pero también tristeza; hay luz y oscuridad; esta dualidad es lo que permite a nuestra alma aprender, lo que hace que encontremos la luz a través de todas estas experiencias humanas”, explicó.

Mientras que el propósito de la existencia es vivir, ya que no hay que entender la vida, hay que vivirla, “porque cada uno aprende a amarse a sí mismo a través de las experiencias y de las otras personas. Los mejores maestros son las relaciones con los padres, hermanos, parejas, amigos”, puntualizó.

La también especialista en trauma mencionó que todas las personas tienen un ángel de la guarda y habrá quien tenga más dependiendo de la misión que tenga en la vida y de lo duro que sea el destino, “porque hay almas que eligen un destino más difícil que otras para su propia evolución y trascendencia”.

En este sentido Alis García mencionó que las personas por más duro que sea lo que están viviendo significa una experiencia para crecer, superarse por lo que no hay que renegar y poner resistencia.

Verónica Fuentes comentó que esto es importante porque todos, al emitir una vibración como seres de luz o como energéticos y al estar más feliz, también se hace una conexión con la vibración más alta que es con los seres de luz.

“Entonces al tener un contacto con ellos, simplemente hay que pedir; a veces se nos olvida pedir al universo y preguntar, y solicitar señales que no estoy solo; pero hay que tener la capacidad de estar abierto a ellas”, subrayó.

Agregó que en segunda instancia hay que tener una comunicación con ellos porque en las sensaciones del cuerpo ellos nos están avisando sobre algo.

“A veces te aferras, pero a veces hay que soltarnos y confiar en algo más grande, no podemos generalizar en todos los casos, pero en el entendido de que todos tenemos una puerta abierta está la ley del libre albedrío porque si tú no pides no pueden intervenir en tu vida, solo hay que pedirlo con el corazón”, subrayó.

El secreto de la vida

En el programa se lanzó la invitación para participar en el taller “El secreto de la vida. El calendario maya Tzolkin sagrado”, que ofrecerá Lilia Gutiérrez González, el jueves 6 de febrero en el auditorio de la Coparmex, de 10:00 a 12:00 horas.

Para cualquier información sobre la cuota de recuperación y la venta de boletos, los interesados pueden comunicarse al 9991629268 o escribir al correo electrónico HYPERLINK “mailto:[email protected]” [email protected]

Una de las coordinadoras del evento, Evangelina Cabrera, explicó que en la cultura maya cuando las personas nacían los llevaban ante los sacerdotes y les decían cuál sería su nombre y cuál sería el objetivo de su vida, basándose en el calendario Tzolkin, porque la fecha de nacimiento era muy importante.

Entonces por esa época vivían con tanta armonía porque nadie se negaba a sus energías, si la persona le correspondía ser obrero lo era y era feliz.

Lilia Gutiérrez comentará cómo encuentra cada persona su nahual, que significa yo, “quien soy yo”, por lo que se hará un ejercicio, que es una oportunidad para muchos de encontrar la felicidad.

“El calendario Tzolkin es un instrumento para encontrar el papel que juega cada uno en el universo”, puntualizó.