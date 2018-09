José Salazar/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- La pérdida de un hijo es el dolor más grande que una madre y un padre pueden experimentar. Con el fin de ser un apoyo para las personas que atraviesan este proceso se creó la “Asociación Francesca Bebés con Alas, Institución de Asistencia Privada (IAP)”.

La asociación, comenta su presidenta y fundadora, Elsié Andrea Becerra Bazán, ofrece apoyo psicológico, social y emocional que incluye terapia tanatológica, talleres ocupacionales de desarrollo humano como manualidades, nuevas disciplinas, repostería y pláticas con especialistas.

Elsié inició “Bebés con alas”, a raíz del fallecimiento de su pequeña Francesca. “Con la muerte de mi hija estaba en shock, mis padres me ofrecieron buscar apoyo tanatológico y acepté. Me di cuenta de que en el mundo virtual hay muchos espacios que ofrecen un soporte ante el duelo de los padres y familiares, pero no había ningún lugar físico donde pudieran ir, sentirse comprendidos y recibir el apoyo adecuado con especialistas”, detalló.

También te puede interesar: Proponen incrementar el salario mínimo a 100 pesos

Agregó que el tema de la pérdida de un hijo todavía se considera un tabú en la sociedad yucateca, debido a que falta educación al respecto. Dijo que ante la pérdida de un hijo es importante escuchar al padre o madre sin opinar, dejar que lloren, estar pendientes de sus necesidades como trámites, compras y comida, etcétera.

“Deben hacerles sentir que no entienden su dolor, pero que los quieren. No siempre es útil decirles que dejen de llorar o que dejen ‘descansar’ a quien se ha ido, o que ya vendrán más hijos”.

La presidenta de “Bebés con alas” mencionó que desde su punto de vista se aprende a vivir con el dolor. “Es imposible superar la muerte de un hijo, siempre se le tiene en mente y duele por muchas cosas no vividas; por eso es importante hablar del tema y que los padres busquen apoyo para vivir un duelo saludable”.

Consideró que si no se dan el tiempo de vivir este proceso las personas pueden sentir que el mundo les debe algo y al no recibirlo, se desquitan de forma física, verbal y emocionalmente.

Si deseas más información puedes ingresar a www.facebook.com/francesca.bebes.con.alas.iap/