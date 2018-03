William Sierra/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- Los Leones de Yucatán no podían pasar por alto llegar en este 2018 a 50 temporadas en la Liga Mexicana, y es por ello que lo celebrarán con su afición haciendo que este año sea memorable y con algunas modificaciones significativas, como adelantar el horario de los partidos, incluir el color dorado en los uniformes y seguir manteniendo ese lazo fraterno que ha hecho del beisbol un entretenimiento familiar.

Alejandro Orozco García, gerente general del club, subrayó que este es un año importante para los Leones al cumplir 50 años de historia y por eso, a lo largo de este calendario, se van a organizar eventos rememorando a esos inmortales que han hecho grande a este equipo.

En este punto tendrá un lugar importante nuestro ex compañero en SIPSE Deportes, Rusell Gutiérrez, cuyas iniciales estarán en el uniforme del equipo, además de que, según adelantó, se está preparando junto con esto otra sorpresa en memoria del fallecido cronista viajero de las fieras.

Inicia una nueva temporada (SIPSE)

Siguiendo con las sorpresas, aparecerá por primera vez en los uniformes el color dorado, rememorando con ello el legado áureo forjado a lo largo de estos 50 años de existencia del club, vividas en tres etapas: La primera abarcó de 1954 a 1958, la siguiente, de 1970-74, y la última de 1979-2018.

La preventa de boletos para la serie inaugural de tres juegos ante los Tigres será el 13 y 14 próximos para abonados, y el 15 para el público en general.

Como cada año, antes de comenzar la temporada, los Leones tienen una misa, que a diferencia de otras ocasiones, no será exclusiva para toda la organización, también los aficionados estarán presentes al llevarse a cabo en la Catedral, a las 5 de la tarde, el próximo 20 de este mes, oficiada por el Pbro. Lorenzo Mex.

Calendario

Otras fechas importantes, previo al arranque, será el 18 con la presentación de los uniformes y la nueva tienda Leoneshop, en Plaza Galerías, a las 17:00 horas, en lo que será un espectáculo diferente a las anteriores presentaciones, pues de entrada se realizará en la pista de patinaje de hielo.

La presentación del equipo será el 21 de marzo, a las 18:00 horas, en el “Kukulcán Álamo”, tras lo cual se tendrá el último partido con el que concluirá la pretemporada teniendo de rival a los Tigres de Quintana Roo.

Entre otras novedades se mencionó que habrá un museo del equipo, y pensando en los más pequeños de la familia, habrá un lugar especial denominado Zona Kids, en la cual los papás podrán dejar a sus hijos a que se diviertan con varios juegos que se tendrán y vigilados por personal especializado.

Habrá una nueva zona kids para los pequeños beisbolistas

“De esta manera no habrá pretexto para decir no puedo ir al beisbol de los Leones, porque no tengo donde dejar a mis hijos”, comentó Manuel Araujo Heredia, encargado de mercadotecnia, tras añadir que esto surge en respuesta de algunas propuestas hechas por los propios aficionados.

Para acceder a estos beneficios bastará con adquirir una tarjeta que costará poco más de 100 pesos.

Un tema importante del que se habló fue el de las modificaciones a los horario de los partidos, comenzando a las 7:45 de la noche, de martes a viernes; sábado, 18:45 horas; y domingo, 5:45 de la tarde.

“Esto es parte de las modificaciones que pide la Liga para que los juegos terminen más temprano, pues habrá un minuto con 45 segundos entre espacio del último aut al pitcheo de la siguiente entrada. Los ampayers van a salir justo en esos horarios al campo”, explicó Mario Serrano, del área de comunicación del club.

“Antes, venían comenzando los juegos a las 8:15 de la noche o un poco más”, recordó.