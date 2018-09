Mérida, Yuc.- Si nos fuéramos a las estadísticas de lo acontecido en este torneo se podría decir que los Leones de Yucatán tendrán un rival cómodo en este arranque de pléiofs de la Zona Sur, tomando en cuenta que los Guerreros de Oaxaca no ganaron ninguno de los ocho partidos; sin embargo, el manager Roberto “Chapo” Vizcarra y sus jugadores tienen bien presente que lo hecho o no con anterioridad, ya no cuenta y ahora hay que ver el presente.

De entrada, el domador de las fieras manifestó que el line-up que empleará ante los oaxaqueños estará basado en los reportes que tengan del scauteo de avanzada de los lanzadores que les tocará enfrentar.

“Si el reporte del scauteo nos indica que es un pitcher que domina a los zurdos, pues nos vamos a ir con los bateadores derechos”, manifestó.

En esta campaña, en los tres primeros compromisos que sostuvieron en el “Eduardo Vasconcelos”, quedó de manifiesto que en ese estadio le ha ido bien al bateo melenudo para barrer a sus anfitriones con pizarras de 8-5, 13-3 y 9-5.

Ahí, la pelota vuela y eso lo han aprovechado Everth Cabrera, Leo Heras, Sebastián Valle y Humberto Sosa que conectaron sendos cuadrangulares en la pasada gira efectuada a principios de agosto.

También en esa serie se marcó el debut de César Valdez, quien lanzó sólidas cinco entradas para llevarse la victoria del segundo partido.

Aquí, en el parque “Kukulcán Álamo”, también se sacó la escoba aunque no fue nada sencillo, pues con excepción del primer compromiso ganado por paliza de 13-3, en los siguientes dos la pizarra fue más apretada de 5x3, y luego 3x2. De hecho, en este último compromiso Cabrera se vistió de héroe al producir la carrera con la que dejaron en el campo a los oaxaqueños.

Será importante para los melenudos tratar de no cometer errores en el cuadro a la hora de fildear.

Yoanner Negrìn será el encargado de escalar hoy el centro del diamante con la confianza de que en sus últimas tres salidas le ha ido bastante bien, permitiendo apenas cinco imparables en 16 entradas de labor.

Para mañana está anunciado Jorge Reyes, quien manifestó estar listo para su debut en unos pléiofs como melenudo.

Leo Heras conectó muy bien con el madero, ayer en la práctica matutina.

“La meta es ganar el campeonato y para eso debemos de ir paso a paso. Tenemos un equipo bien balanceado y me siento afortunado de formar parte de este plantel”, indicó Reyes.

Aunque en la pasada Serie del Rey, cuando vino con los Sultanes de Monterrey, no le fue bien en la “Serpiente Emplumada”, Reyes comentó que ya se adaptó a este parque y confía en que las pelotas le caigan en la zona buena. También mencionó que pese a que nunca le había tocado tener como receptor a Sebastián Valle, ya se acopló bien a él y le agrada la manera como le pide las pitcheadas.