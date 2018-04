Mérida, Yuc.- Ahora sí hubo “power”, e igual, un poco de todo: bateo oportuno, controlada apertura de Freddy García y respetable labor del bullpen, que sirvió chocolates en todas las entradas, permitiendo a los Leones de Yucatán llevarse la serie por limpia, con una victoria ante los Algodoneros de Unión Laguna, 8-3, en el Estadio Revolución.

La de anoche fue una ofensiva a cuentagotas y en la que se capitalizó lo benevolentes del pitcheo de casa, que regaló nada menos que 14 bases por bola, lo cual habla de cuál es su principal problema.

Los melenudos, que comparten el liderato de la Zona Sur con los Tigres de Quintana Roo, conectaron ocho inatrapables, pero varios de ellos fueron a la hora oportuna, aunado a que entre ellos estuvieron cuadrangulares espalda con espalda de Art Charles y Jesús Valdez, en la tercera tanda.

El ganador Freddy García.

Otro oportuno fue de Carlos Mendivil, de dos anotaciones, en un quinto episodio de tres registros y tampoco podía faltar el de Luis Felipe Juárez, quien después de haber recibido tres pasaportes, disparó sencillo productor llegando a 15 encuentros consecutivos bateando al menos un indiscutible.

En esta ocasión, el experimentado Fredy García sí tuvo una buena salida en cinco episodios completos, en los que de no haber sido porque su cuadro no se aplicó no hubiera admitido anotación alguna.

El venezolano, de 41 años de edad, comenzó bien. Permitió en la tercera, con dos fuera, el primero de los cuatro sencillos que admitió en su labor, de Rogelio del Campo, quien avanzó a la segunda por pasbol de Carlos Mendivil. Luego Evert Cabrera conectó jit al cuadro y cuando parecía que colgaría la argolla, Art Charles perdió una rolata en la inicial abriendo las puertas a la carrera con la que los Algodoneros llegaron a empatar de manera momentánea la pizarra.

En resumen, el venezolano ex Grandes Ligas estuvo bien, y aunque en la cuarta le ligaron par de sencillos con un aut, al final dejó de manifiesto toda su experiencia para evitar que le hagan daño. Ya la quinta la retiró en orden con un ponche incluido, siendo el cuarto que recetó. También como muestra del control no firmó ningún pasaporte y se apuntó su primer éxito a cambio de dos tropiezos.

Algodoneros estuvo insistente en las bases pero solo capitalizó tres registros.

Las fieras tuvieron un arranque lento, adormilados por el látigo del dominicano Víctor Espinosa, quien igual en la tercera admitió su primer indiscutible, de Héctor Hernández, quien defendió la antesala en sustitución del venezolano Alberto Gallaspo. Acto seguido, Leo Heras metió una línea que pifió el camarero Kristian Delgado permitiendo que el corredor llegara hasta la antesala. Walter Ibarra bateó para doble matanza, aunque en la inercia de la jugada llegó a la registradora la carrera de la quiniela.

Por último, sufrió el revés Espinosa (0-3), a quien siguieron cinco serpentineros más.

La última carrera de Yucatán entró en la novena tras rola para doble matanza de Leo Heras.

Los Leones de Yucatán barren a los Algodoneros de la Unión Laguna

Con los reyes de la selva hizo su presentación Mario Meza sustituyendo a García, con la labor de una carrera, par de imparables y un ponche. Luego siguió, en la séptima, José Manuel López admitiendo el tercer registro de casa tras doble de Kristian Delgado y sencillo de Rogelio del Campo.

Al concluir esta gira con marca de 4-2, los Leones regresan a casa para recibir mañana a los Acereros del Norte y después a los Tecolotes de los dos Laredos.