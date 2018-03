William Sierra/SIPSE

Mérida, Yuc.- Emotivo, dramático, así fue la manera en que los Tigres de Quintana Roo consiguieron propinarle su primer revés a los Leones de Yucatán, 2-1, anoche en el Parque Kukulcán Alamo, que registró otra buena entrada, de 12 mil aficionados.

Clave resultó que los reyes de la selva fallaron un par de veces el toque de pelota, y todavía más, un atrapadón que hizo en la novena, el alma de los bengalíes, Carlos Alberto Gastelum. La “Chispa” se lanzó un clavado, quedándose con una pelota que el receptor Francisco Córdoba lanzó desesperado a segunda, tras no poder quedarse con ella al lanzar mal Derrick Loop. Par de corredores se colocaron en posición de anotar: Alan López en la antesala y Diego Madero, quien se fue de 3-3, en segunda, con dos aut. Una línea de Rubén Sosa, pero fildeable, permitió que caiga el aut 27, poniendo fin a cuatro victorias hilvanadas.

Fallaron los fundamentos del béisbol, como saber tocar la pelota, incluso tanto Sebastián Valle como Alberto Callaspo fallaron con dos straics, recibiendo ponche.

El venezolano de los melenudos Freddy García y José Adrián Castillo sostuvieron un interesante duelo de serpentinas en las cinco entradas en las que estuvieron en el centro del diamante, ambos con alta dosis de cloroformo, con 14 entre ambos.

Los melenudos tuvieron dificultades para llegar a las almohadillas.

Ocho de estos chocolates fueron servido por el experimentado ex grandes ligas en su debut como selvático. De hecho, no hubo entrada en la que no salve algún bengalí de su dosis de anestesia, incluso la cuarta la retiró por esa vía.

Los cañoneros melenudos fueron silenciados.

García admitió siete imparables, lo malo fue que tres de ellos fueron en una misma entrada, en la quinta, cuando los quintanarroenses consiguieron par de registros, remolcados por triplete de Luis Mauricio Suárez con Francisco Córdoba y Carlos “Chispa” Gastelum a bordo. No firmó ningún pasaporte.

Sin lugar a dudas, aunque perdió, García será un brazo importante en la rotación.

El vencedor Castillo, por su lado, mantuvo en la jaula a los leones limitándolos en apenas cuatro incogibles, siendo el último, en la quinta, sencillo de Rubén Sosa que mandó a la registradora a Diego Madero, embasado con biangular, escapándose la blanqueada.

Cada que Tigres se embasaba el peligro era inminente en el cuadro melenudo.

Después el bullpen se encargó de preservar la victoria al permitir únicamente dos imparables más en las nueve entradas restantes, en las que desfilaron en la loma Jesse Estrada, Manuel Valdez, Manuel Baez, Alberto Leyva y Derrick Loop.

La ofensiva de Tigres conecto diez imparables al pitcheo selvático.

Durante el partido hubo batazos que se escurrieron hasta el fondo del bosque central, de ambos bandos, como de Leo Heras que la aporreó en la barda. Pese a su velocidad sólo le dio para alcanzar dos bases, pues la pelota, en el rebote, le llegó a Jason Bourgeois que rápido envió al cuadro, en lo que fue el primer indiscutible que permitía el abridor Jesús Adrián Castillo, tras haber retirado a los primeros cinco en orden.

José Amador igual hizo lo propio al conectar colocada línea al central permitiendo que fácil llegue hasta la antesala José Mauricio Suárez, pero el tercer leño bengalí pensó que trotando llegaría a segunda, y fue puesto fuera con certero envío de Rubén Sosa a Diego Madero para poner el cero en el tercer acto.