Dan 7 meses 'de vida' a credenciales de elector

Ana Hernández/SIPSE

MÉRIDA, Yuc.- Unos 150 mil yucatecos se identifican con una credencial de elector de hace varios años cuyas características físicas distan mucho de la realidad actual de su propietario, y a las cuales les quedan ocho meses “de vida”, pues no serán válidas a partir del 1 de enero de 2014.

La credencial del IFE a punto de descontinuarse es la mica en cuyo reverso aún hay recuadros para marcar con el número 09 ó 12, lo cual evidencia que su “antigüedad” superó al menos una década desde que fue expedida.

El vocal ejecutivo del IFE en Yucatán, Fernando Balmes Pérez, comentó que la campaña que manejan ahora consiste en solicitar a las personas que tienen dudas sobre la vigencia de su identificación del IFE, revisar la parte posterior de la mica.

Así verán que es fácil saber si deben solicitar una nueva o no, por cuestión de vigencia; sólo deben verificar si en la parte posterior existe un 15; si no lo hay, debe ser renovada, y si no tiene números, sigue válida.

Los ciudadanos pueden solicitar por teléfono una cita para cambiar su credencial de elector; además de marcar el 01 800 433 2000, que es el Ifetel, también pueden marcar un número local, el 9 48 42 24, que es del Centro de Consulta y Atención Ciudadana de la Vocalía del RFE en la entidad.

Balmes Pérez detalló que al comenzar el proceso de renovación de las credenciales que estarán obsoletas desde el primer día de 2014 tenían en Yucatán un registro de 170 mil micas, a las fecha, según último corte, quedaban unas 151 mil, lo cual significa que han renovado más de tres mil por mes.

Indicó que si bien quedan siete meses para renovar esas micas; por la cantidad, se sugiere a los ciudadanos acudir con tiempo y no dejarlo para última hora.

El IFE tiene en Yucatán nueve módulos del RFE, de los cuales cinco están en Mérida y los demás en los municipios de Progreso, Ticul, Tizimín y Valladolid.m