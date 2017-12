Milenio Novedades

Mérida, Yuc.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Delegación Yucatán le recuerda a la población que este lunes 25 de diciembre se brinda atención en las áreas de Urgencias y Hospitalización, aunque se considera como día inhábil conforme a la Ley Federal de Trabajo.

Según las estadísticas, durante las Fiestas Decembrinas el Seguro Social en Yucatán atiende principalmente casos de traumatismos por accidentes viales o en el hogar; así como intoxicaciones por alimentos o por ingerir en exceso bebidas alcohólicas, por lo que se le recomienda a la población extremar precauciones.

Prestarán servicios de Urgencias: la Unidad de Medicina Familiar No. 13 (Chuburná), No. 20 (Caucel), No. 57 (La Ceiba), No. 58 (Calle 42 sur), No. 59 (Pacabtún), y No. 60 (Juan Pablo II), durante las 24 horas del día.

También otorgarán servicio de urgencias los Hospitales Generales de Sub-Zona (HGSZ) N.° 03 en Motul, N.°05 en Tizimín y N.°.46 en Umán; así como los hospitales generales regionales N.°1 “Lic. Ignacio García Téllez” y el No. 12 “Lic. Benito Juárez”, ambos en la ciudad de Mérida.

Los servicios en las oficinas administrativas delegacionales y CSS reanudarán actividades normales el martes 26 de diciembre.

Derechohabientes y público en general pueden llamar sin costo al 01 800 623 23 23, de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 horas; sábados, domingos y días festivos de 8:00 a 14:00 horas para cualquier duda o información con respecto a la atención en las unidades médicas y administrativas del IMSS.