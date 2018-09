'Vida en blanco', el libro que retrata la parte humana del cáncer infantil

José Salazar/Milenio Novedades

MÉRIDA.- Sin dejar a un lado su profesión, el doctor Eric Gutiérrez Juárez, aborda en su libro “Vida en blanco”, de manera concisa y didáctica pero sobre todo humana, el cáncer de sangre en niños (leucemia), invitando a reflexionar al pensar que lo que se está leyendo, pudiera tratarse del caso de un hijo o de un ser querido.

El hematólogo pediatra, responsable de la Clínica de Hemofilia del Hospital General “Dr. Agustín O’Horán” menciona que ha sido testigo de historias que merecen ser contadas en donde resalta la pregunta a la que hasta ahora no encuentra respuesta adecuada: “¿Por qué a mi hijo?”.

El libro está disponible en la plataforma de internet Amazon y en dos semanas llegará a las librerías de la ciudad de Mérida.

“Es un libro complicado de describir, no es una autobiografía simplemente, ni un libro de texto para médicos. Es una recopilación de algunos de los pasajes más difíciles que he tenido en mi carrera profesional tratando niños con cáncer, a modo de novela, donde soy un narrador, y al mismo tiempo, también intento explicar en donde encajo yo en las historias”, explicó el doctor Gutiérrez.

Gutiérrez Juárez compartió a MILENIO NOVEDADES que en 2012 estaba pasando una etapa complicada: un divorcio, exceso de trabajo que le dejaba física y mentalmente agotado e incluso sufrió una agresión por parte del padre de un paciente.

“Parecía que mis problemas no terminaban. Todavía no había aprendido a manejar bien la frustración en mi trabajo. Un día, en un congreso médico de mi especialidad, conocí a varios compañeros que lidiaban con problemas muy parecidos a los míos. Mucha gente nos mira como personas ajenas al dolor o al sufrimiento, porque tenemos que aprender a dejar de lado nuestra vida personal y enfocarnos por completo a nuestro trabajo, algunas veces sin éxito”, expresó.

El especialista, quien también labora en la medicina privada en el Hospital Star Médica, dijo que fue en ese entonces cuando decidió canalizar toda esa tensión escribiendo.

“Siempre he sido muy reservado sobre mi vida pero al escribir, empecé también a poder superar algunas cosas muy difíciles que me habían pasado cuando era muy joven, y lentamente comenzó a tomar forma este libro, haciendo catarsis y funcionando como una terapia para mí. Pasaron muchos meses, y al principio no sabía a dónde iba a llegar, si simplemente todas esas ideas iban a quedar guardadas empolvándose en el disco duro de mi computadora. Mi esposa estaba incrédula si algún día llegaría a terminarlo, y durante varios años sólo quedó en una intención, hasta que un día decidí editarlo y publicarlo bajo un pseudónimo”, detalló.

El libro 'Vida en blanco' del doctor Eric Gutiérrez Juárez.

Una lectura profunda

Comentó que la primera edición no le gustó porque sentía que estaba incompleto el libro y luego de observaciones hechas por amistadas, sobre lo delicado que era tocar el tema, lo dejé un tiempo hasta que hacer unos meses conoció a un editor profesional, con quien le fue dando forma al libro.

“Me ayudó en la parte más sensible sobre algunos aspectos de las historias de los niños, para no llegar a herir susceptibilidades de alguna madre o padre que se pudiera sentir identificado con esa situación tan difícil que es tener a un hijo con cáncer o haber perdido uno”, indicó el hematólogo pediatra.

“Mi esposa siempre me apoyó en este proceso, y finalmente el libro está terminado. Estoy muy satisfecho con el resultado. Acaba de lanzarse en la librería digital de Amazon como autor independiente, pero espero en los próximos días colocarlo en físico en las librerías de la ciudad para que esté al alcance de cualquiera que esté interesado en el tema. Como escribo en el prólogo del libro, no es una lectura para mentes fácilmente impresionables, pero se hace homenaje a algunos niños que conocí y que lamentablemente perdieron esa batalla”, concluyó el doctor Eric Gutiérrez.